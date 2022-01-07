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Erzurum kalesi dış surlarından kalan tek parça - Son Dakika

Erzurum kalesi dış surlarından kalan tek parça

07.01.2022 09:39
Erzurum kalesi dış surlarından kalan tek parça

Erzurum kalesinin dış kale surlarından kalan son parçanın korunma altına alınması istendi.

Erzurum kalesinin dış kale surlarından kalan son parçanın korunma altına alınması istendi. Yaklaşık 10 metre uzunluğunda ki kale sur kalıntılarını yerleşim yerlerin ortasında kaybolmaya yüz tuttu.

Tarihçi yazar Abdurrahman Zeynal, Erzurum kalesinin son kalan surlarının kaderine terke dildiğini belirterek, "Bulunduğumuz yer tarihi Erzurum surları, Erzurum M.S. 415'ler de inşa ediliyor. Erzurum o dönemlerde iç ve dış kale olmak 2 surdan oluşuyor. Daha sonra bu surlara ek olarak 2 adet sur daha ilave ediliyor. Eklenen bu surlar zamanla yıkılıyor, Kanuni Sultan Süleyman Irak seferine giderken Erzurum'dan geçiyor, padişah surlara bakıyor ve çok kötü durumda olduğunu görüyor, insanların da zor şartlarda yaşadıklarını da görünce Erzurum'un yeniden inşa edilmesini ve bunun yanında da kale surlarının da yeniden yapılmasını emrini veriyor. Verilen emirden sonra Erzurum'un kale surları tekrar yeniden tamir ediliyor. 1828-1829 Osmanlı Rus Harbine kadar sağlam olarak geliyor, Osmanlı Rus harbinde Rusların attığı top atışları sonucu kale surlarının bir kısmı tahrip oluyor, tahrip olan kale surları sökülerek Aziziye, Mecidiye, Hamidiye ve diğer tabyalara taşları taşınıyor, arta kalan taşların bir kısmı da şu an bulunduğumuz yerdir. Bulunduğumuz yer Erzurum dış kale surlarının batı tarafında yer alan yaklaşık 3 metre yüksekliğinde ve 10 metre uzunluğunda bir yer olarak kalmıştır. Kalan bu sur kalıntıları zaman aşımından ve bakımsızlıktan dolayı da yıkılma aşamasında, aslına bakılacak olunursa bu surlar Erzurum tarihi ile müsemmadır. Bu tarihi yapıtları korumamız lazım. Bizden sonra gelecek nesillerimize de miras olarak bırakmamız gerekir" diye konuştu.

Kalan surların daha fazla kaybolmaması için restorasyonu yapılması gerektiğini anlatan Zeynal, "Erzurum Kara Köse Camisinin batısında yer alıyor, Mumcu Caddesinin arka tarafı yani Doğu tarafında yer alıyor. Yerli ve yabancı turistlere de rahatlıkla gösterilmesi gereken yerler olmalıdır" ifadelerini kullandı. - ERZURUM

Erzurum kalesi dış surlarından kalan tek parça
Erzurum kalesi dış surlarından kalan tek parça
Erzurum kalesi dış surlarından kalan tek parça
Erzurum kalesi dış surlarından kalan tek parça
Erzurum kalesi dış surlarından kalan tek parça
Erzurum kalesi dış surlarından kalan tek parça

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Kanuni Sultan Süleyman, Abdurrahman Zeynal, Erzurum, Irak, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzurum kalesi dış surlarından kalan tek parça - Son Dakika


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