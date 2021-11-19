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Erzurum Valisi Okay Memiş: "Tüm köylerimizi tarama yapıyoruz" - Son Dakika

Erzurum Valisi Okay Memiş: "Tüm köylerimizi tarama yapıyoruz"

19.11.2021 17:08
Erzurum Valisi Okay Memiş: "Tüm köylerimizi tarama yapıyoruz"

Erzurum Valisi Okay Memiş, Köprüköy merkezli yaşanan 5.1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı bazı köylerde kerpiç evlerde dökülmeler yaşandığı bildirdi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Köprüköy merkezli yaşanan 5.1 büyüklüğündeki depremde ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmadığı bazı köylerde kerpiç evlerde dökülmeler yaşandığı bildirdi.

Erzurum Valisi Okay Memiş, Erzurum Valiliği olarak ilçelerde bulunan Kaymakamlar, Büyükşehir ve ilçe belediyeleri ve muhtarlarla iletişim halinde olduklarını belirterek, "Tüm köylerimizi tarama yapıyoruz. Birkaç köyden bizlere yıkımla ilgili ihbarlar geldi. Yıkımlarla ilgi bizlere her hangi bir can kaybı gelmedi. Valilik olarak tüm imkanlarımızla vatandaşların yanında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Vatandaşların panik yapmamaları konusunda uyarılımızı yapıyoruz. Vatandaş ikamet ettiği konutunun ne durumda olduğunu kendisi bilir. İnşallah olumsuz bir vaka meydana gelmemiştir. Depremde yaraları sarma adına barınma ve diğer ihtiyaçlar anında karşılanacak. Vatandaşlarımızdan bizlere her hangi bir talep olmadı. Bizlerinde bu konuyla ilgili henüz bir tespitimiz olmadı. Olay yeni dakikalar oldu. Devlet ihtiyaçları karşılayacak durumdadır. Depremin meydana geldiği alan tarihi İpek Yolu üzerinde bulunuyor. Pasinler, Horasan ve Köprüköy ilçelerimiz bulunuyor. Olumsuzluk yaşanmaması konusunda vatandaşlarımızı uyarıyoruz. Olay yeni olduğu için bizlerde öğrenmeye çalışıyoruz. Tüm muhtarlarımızla irtibat halindeyiz. Jandarma, Polis ve vatandaşlarla konu takip ediliyor. Tedirginlik yok. İlçe Kaymakamları, AFAD yetkilileri olay yerlerine ulaşmaya çalışıyorlar. Olayda üç köyde bir heyelan olduğu tespitlerimiz arasında bunlar Topçu köyü, Kaya Balık köyü ve Sarıtaş köylerinden yıkımlarla ilgili ihbarlar geliyor. Can kaybı şimdilik yok. Erzurum 2 bin rakımda bulunan bir il coğrafik olarak da dağlık bir bölgeye sahip, Köprüköy küçük ölçekli ilçelerimizden birisi, köylerin bazılarının nüfusları kalabalık, nüfusun çok da önemi yok tek bir vatandaşımızın sağlığı bizler için çok önemli. Köylerdeki evlerin bazıları kerpiçten yapılmış durumda. Kerpiç olduğu için belki yıkımlar buralarda olabilir, tekrar ediyorum can kaybına ilişkin şu ana kadar bizlere bir ihbar gelmedi, bunu söyleyebilirim" diye konuştu. - ERZURUM

Erzurum Valisi Okay Memiş: Tüm köylerimizi tarama yapıyoruz
Erzurum Valisi Okay Memiş: Tüm köylerimizi tarama yapıyoruz

Okay Memiş, Hisarcık, Köprüköy, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzurum Valisi Okay Memiş: 'Tüm köylerimizi tarama yapıyoruz' - Son Dakika


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