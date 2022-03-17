Erzurumlu tiyatro oyuncularının soğukla imtihanı kahkahaya boğdu - Son Dakika
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Erzurumlu tiyatro oyuncularının soğukla imtihanı kahkahaya boğdu

17.03.2022 10:12
Erzurumlu tiyatro oyuncularının soğukla imtihanı kahkahaya boğdu

Erzurum'da buzla kaplanan araçlarını temizleyen tiyatro oyuncuları, yaptıkları skeçlerle izleyenleri güldürdü.

Erzurum'da buzla kaplanan araçlarını temizleyen tiyatro oyuncuları, yaptıkları skeçlerle izleyenleri güldürdü.

Doğu Anadolu Bölgesi ve Erzurum son yılların en soğuk mart ayını geçiriyor. Soğuk hava Erzurum Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu oyuncuları için ise skeç konusu oldu. Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Emrah Çılgı ve oyuncu Şerif Avcı, buzla kaplanan araçlarını temizlemeye çalışırken çektikleri skeçlerle izleyenleri kahkahaya boğdu. Sosyal medyada paylaşılan video kısa sürede beğeni yağmuruna tutulurken, soğuk havanın çekilen videoyla içleri ısıttığı yorumları yapıldı. - ERZURUM

Erzurumlu tiyatro oyuncularının soğukla imtihanı kahkahaya boğdu

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Şehir Tiyatrosu, Erzurum, Tiyatro, Skeç, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Erzurumlu tiyatro oyuncularının soğukla imtihanı kahkahaya boğdu - Son Dakika


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