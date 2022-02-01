Üye Girişi
ESBİM 300 vatandaşa daha umut oldu - Son Dakika

ESBİM 300 vatandaşa daha umut oldu

01.02.2022 10:34
ESBİM 300 vatandaşa daha umut oldu

Esenyurt'taki işsizlik sorununa çözüm üretmek için çalışan ve bugüne kadar binlerce vatandaşın iş sahibi olmasını sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), Esenyurtlu 300 vatandaşı daha iş sahibi yaptı.

Esenyurt'taki işsizlik sorununa çözüm üretmek için çalışan ve bugüne kadar binlerce vatandaşın iş sahibi olmasını sağlayan Esenyurt Belediyesi İstihdam Merkezi (ESBİM), Esenyurtlu 300 vatandaşı daha iş sahibi yaptı.

İş arayan 520 vatandaş Esenyurt Belediyesi Nene Hatun Kültür Merkezi'ne gelerek bir tekstil firmasının yaptığı mülakata katıldı. ESBİM'in iş arayan vatandaşlar ile tekstil firmasını buluşturduğu mülakatta 300 kişi daha istihdam edildi. Mülakat, Koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların HES koduna bakılarak gerçekleşti. Kişiye özel dezenfektan ve kalemlerin dağıtıldığı mülakatta, oturma düzeni de sosyal mesafe kuralına uygun olarak ayarlandı.

"ESBİM varsa herkes için var"

ESBİM Sorumlusu Murat Boduroğlu, 2022 yılına hızlı bir giriş yaptıklarını belirterek "İşsizlik Türkiye'nin kanayan yarası. Esenyurt Belediyesi olarak, Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt'un öncülüğünde işsizliğe çare olmaya çalışıyoruz" dedi. Her gün mülakatların devam edeceğini söyleyen Boduroğlu, iş arayan vatandaşların, başvuru için ESBİM'in internet sitesinden ayrıntılara ulaşabileceğini ekledi. Bugün itibarıyla 300 kişiye daha istihdam sağlandığı bilgisini veren Boduroğlu, "ESBİM varsa herkes için var, tüm iş arayanları ve işverenleri bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

ESBİM 300 vatandaşa daha umut oldu
ESBİM 300 vatandaşa daha umut oldu
ESBİM 300 vatandaşa daha umut oldu
ESBİM 300 vatandaşa daha umut oldu

YORUMLAR
500

Esenyurt Belediyesi, İşsizlik, İstihdam, Esenyurt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ESBİM 300 vatandaşa daha umut oldu - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
10:27 Ocak ayında üretici ile market arasındaki fiyat farkı 4,5 kata yaklaştı
10:20 Survivor'da yaşanan aşk üçgenine eski yarışmacı Sahra Işık'tan yorum: Büyük yanlış yaptılar
10:12 Hafriyat kamyonunun çarpmasıyla yola savruldular! 2 çocuk annesi sıkışarak hayatını kaybetti
10:10 10. Cumhurbaşkanı Sezer'den yıllar sonra gelen mesaj: Akıl ve bilimden uzaklaşan toplumların ne durumlara düştüğünü biliyoruz
10:09 ABD'li milyarder altın yerine kriptoya yatırım yaptı, parasını bir gecede kaybetti
10:07 Messi 10 numarayı giydiğine bin pişman oldu! PSG'ye yıllar sonra kabusu yaşattılar
10:07 Üç Kuruş'ta neler oldu? Leyla, Efe'nin sırrını abisine söyledi mi?
09:46 "Sevgilime neden baktın" kavgası büyüdü! Oteldeki çatışma kamerada
09:45 Numan Kurtulmuş'tan "Abdulhamit Gül neden gitti" sorusuna yanıt: Cumhurbaşkanı'nın takdiri
09:45 Seren Serengil'den çok konuşulacak iddia: Kadın satıyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.02.2022 10:41:39. #1.12#
SON DAKİKA: ESBİM 300 vatandaşa daha umut oldu - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement