Esenler'de 10. Hamsi ve Horon Festivali düzenlendi - Son Dakika

Esenler Belediyesi tarafından her yıl geleneksel olarak düzenlenen 10. Hamsi ve Horon Festivali'nde 5 ton hamsi dağıtıldı. Soğuk havaya rağmen horon oynayan vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Esenler Belediyesi ve Esenler Rizeliler Derneği tarafından geleneksel olarak düzenlenen "10. Hamsi ve Horon Festivali" Esenler Dörtyol Meydanı'nda yapıldı. Festivale AK Parti Milletvekili Osman Aşkın Bak, AK Parti Milletvekili Ahmet Hamdi Çamlı, Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu, Esenler Rizeliler Dernek Başkanı Süleyman Kahveci, Esenler Fırıncılar Odası Başkanı Mustafa Çiçek, siyasi parti temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve onlarca vatandaş katıldı. Festivalde ikram edilen yemeklerin tadına bakmak isteyen vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu. Meydana gelen vatandaşlara 5 ton hamsinin yanı sıra hamsili pilav, mısır ekmeği, korkoti sarma, buğulama gibi 18 çeşit yöresel yemekte ikram edildi. Programda düzenlenen çeşitli etkinliklerde kazanan yarışmacılara ödüller verildi. Soğuk havaya rağmen katılımın yüksek olduğu etkinlikte horon oynayan vatandaşlar, Koliva grubunun seslendirdiği türkülerle de eğlendi.

"Rizeli hemşehrilerimizle olmaktan büyük gurur duyuyoruz"

Festivale katılan eski Gençlik ve Spor Bakanı, AK Parti Milletvekili Osman Aşkın Bak, "Öncelikle tabi Esenler Belediyesini bu organizasyon için tebrik ediyoruz. Onuncusunu yapıyorlar, sayın belediye başkanımız destek veriyor. Rizeli hemşehrilerimizle olmaktan büyük gurur duyuyoruz. Bugün de buradayız meydandayız. Hamsi bizim geleneksel yiyeceğimiz diyelim zeka destekçisidir. Bizim yaşam tarzımız Karadeniz'in çimentosudur her gittiği yere heyecan verir" dedi.

"Esenler de bu alanda öncülük görevi üstleniyor"

Bugün 10.'su düzenlenen Hamsi ve Horon Festivali'nde konuşan Esenler Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu ise, "Hamsi ve Horon Festivalindeyiz, onuncusunu yapıyoruz. Bu meydanlarda ilk etkinliklere hamsi festivali ile başlamıştık. Bu geleneksel olarak devam ediyor. Bunun sürdürülebilir olması aksatmadan devam ediyor. Bu en güzel şey burada mesele ne hamsi yemek ne horon oynamak burada aslında birliğimizi kardeşliğimizi bir ve beraber olduğumuzu her zaman ve zeminde hissettirmek ve Esenler de bu alanda öncülük görevi üstleniyor. Meydanlar bugün birlik ve dirlik için hep beraber Türkiye'yi izlemek için burada" şeklinde konuştu. - İSTANBUL