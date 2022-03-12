Esenler'de vatandaşlar karın tadını kestane şenliğiyle çıkardı - Son Dakika
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Esenler'de vatandaşlar karın tadını kestane şenliğiyle çıkardı

12.03.2022 16:00
Esenler'de vatandaşlar karın tadını kestane şenliğiyle çıkardı

Esenler'de vatandaşlar karın tadını 'Karda Kestane Şenliği' ile çıkararak doyasıya eğlendi.

Esenler'de vatandaşlar karın tadını 'Karda Kestane Şenliği' ile çıkararak doyasıya eğlendi.

Esenler Belediyesi, karın tadını çıkarmak isteyenler için 'Karda Kestane Şenliği' etkinliği düzenledi. 15 Temmuz Millet Bahçesi'nde gerçekleşen şenlikte Esenler'i kestane kokusu sararken, dağıtılan salepler ise soğuk havada içleri ısıttı. Keyifli anların yaşandığı şenlikte kestane, çay ve salep ikramı eşliğinde "Kardan Adam Yapma Yarışması" düzenlendi. Yarışmada dereceye giren miniklere çeşitli hediyeler verilirken, etkinliğe katılan vatandaşlar müzik eşliğinde oyunlar oynadı.

"Çok güzel bir gün, çocuklarla kardan adam yaptık"

Oğluyla birlikte etkinliğe katılan Murat Gencer, "Oğlum ve komşumuzun çocuğuyla geldik. Çok güzel bir gün, çocuklarla kardan adam yaptık. Yarışmaya katıldık ve sonucunu bekliyoruz. Çocuklarla çok güzel eğlendik. Güzel ikramlar var. Kestane, salep, çay bunlardan faydalandık. Müzikli eğlenceli çok güzel bir ortam. Senenin son kar yağışını çok güzel bir şekilde geçirmiş olduk. Başkanımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz" şeklinde konuştu.

"Çocuklar eğlendikçe biz de mutlu oluyoruz"

Kızı ve arkadaşlarının çocuklarıyla birlikte kardan adam yaparak eğlendiklerini söyleyen Hülya Özcan, "Biz çocukları eğlendirmeye geldik. Burada oturuyoruz. Güzel bir etkinlik oldu. Çocuklar eğlendikçe biz de mutlu oluyoruz. Küçük bir kardan adam yaptık. Biraz çocuklara dağıtılan şeylerden aldık" dedi. Arkadaşlarıyla birlikte salep sırası bekleyen Özkan Gören ise "Arkadaşlarımızla beraber geldik. Şu an salep sırası bekliyoruz. Gelip kestane yedik. Esenler Belediyesi'ne teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. - İSTANBUL

Esenler'de vatandaşlar karın tadını kestane şenliğiyle çıkardı
Esenler'de vatandaşlar karın tadını kestane şenliğiyle çıkardı
Esenler'de vatandaşlar karın tadını kestane şenliğiyle çıkardı
Esenler'de vatandaşlar karın tadını kestane şenliğiyle çıkardı

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15 Temmuz, Esenler, oyunlar, Müzik, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Esenler'de vatandaşlar karın tadını kestane şenliğiyle çıkardı - Son Dakika


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