Esenler Erokspor, şampiyonluk kupasına kavuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Esenler Erokspor, şampiyonluk kupasına kavuştu

07.05.2022 21:33
Esenler Erokspor, şampiyonluk kupasına kavuştu

Esenler Erokspor, TFF 3. Lig'de oynadığı Ağrı 1970 maçının ardından şampiyonluk kupasına kavuştu.

Esenler Erokspor, TFF 3. Lig'de oynadığı Ağrı 1970 maçının ardından şampiyonluk kupasına kavuştu. Şampiyon olan Esenler Erokspor'u, Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'da tribünden takip etti.

TFF 3. Lig'de bitime 1 hafta kala şampiyonluğu garantileyen İstanbul'un köklü kulüplerinden Esenler Erokspor, bugün oynadığı Ağrı 1970 maçının ardından şampiyonluk kupasına kavuştu. Saat 17.00'de Esenler Stadyumu'nda oynanan ve Esenler Erokspor'un 5-1'lik üstünlüğüyle biten mücadelenin ardından takım futbolcuları ve taraftarları büyük sevinç yaşadı. TFF Başkanı Servet Yardımcı ve Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu'dan madalyalarını alan futbolcular şampiyonluk kupasını coşkuyla kaldırdı. 7'den 70'e takımlarını desteklemeye gelen futbolseverler ise takımını kupa töreninde yalnız bırakmadı.

Öte yandan, Esenler Erokspor, gelecek sezon TFF 2. Lig'de mücadele edecek. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İstanbul'un köklü kulüplerinden Erokspor, tarihinde ilk kez 2. Lig'de İstanbul'un köklü kulüplerinden Erokspor, tarihinde ilk kez 2. Lig'de

Türkiye Futbol Federasyonu, Erokspor, Esenler, Ağrı, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Esenler Erokspor, şampiyonluk kupasına kavuştu - Son Dakika


Son Dakika
21:18 Galatasaray, deplasmanda Başakşehir'le golsüz berabere kaldı
20:58 Ülkemizde 7 Mayıs günü koronavirüs sebebiyle 11 kişi vefat etti, bin 661 yeni vaka tespit edildi
20:40 Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce CHP'ye kapıları kapattı: Diğer partilere başarılar diliyorum
20:32 İmamoğlu'nun Karadeniz ziyaretinde çalan müziğin sahibi İsmail Türüt isyan etti: Dava açacağım
20:31 Beşiktaş'ın derbi kadrosu netleşti! Yıldız futbolcuların olmayışı dikkatlerden kaçmadı
20:30 Ekrem İmamoğlu'na en sert tepkiyi Fenerbahçeli Fazıl Say verdi: Sen anca Rize vekili olursun
20:23 ABD'li bilgisayar tamircisi, Joe Biden'ın oğlu Hunter Biden'ın yarı çıplak görüntülerinin nasıl ortaya çıktığını anlattı!
20:21 İmamoğlu'nun Koç'a verdiği cevabı ortalığı karıştırdı! Fenerbahçeli taraftar küplere bindi
19:32 Ekrem İmamoğlu, kendisi hakkında sert konuşan Koç'a cevap verdi: İktidara toz kondurmamasını camianın takdirine bırakıyorum
19:02 Trabzonsporluları deliye döndürecek pankart!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.05.2022 21:40:41. #1.12#
SON DAKİKA: Esenler Erokspor, şampiyonluk kupasına kavuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement