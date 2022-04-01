Esenyurt Belediyesi'nden özel çocuklara tatlı etkinlik - Son Dakika

Esenyurt Belediyesi, 2 Nisan Otizm Farkındalık Günü çerçevesinde, anlamlı bir çalışmaya imza attı. Belediye bünyesindeki Özel Eğitim Merkezi'nde eğitim alan özel çocuklar, Sürekli Eğitim Merkezi'nde aşçılık ve pastacılık kursiyerleri ile bir araya geldi. Pasta ve kurabiye yaparak keyifli bir gün geçiren çocuklar, aynı zamanda el becerilerini de geliştirdi.

2 Nisan Otizm Farkındalık Günü'nde Esenyurt Kent Konseyi ile birlikte anlamlı bir etkinlik düzenleyen Esenyurt Belediyesi, hem otizme dair farkındalık oluşturdu hem de özel çocuklara keyifli bir gün yaşattı. Esenyurt Özel Eğitim Merkezi'nde eğitim alan çocuklar, Sürekli Eğitim Merkezi'nde aşçılık ve pastacılık kursiyerleri ile bir araya gelerek kurabiye yaptı. Yapılan etkinlikte aileleri ile birlikte keyifli anlar yaşayan çocuklar, hem eğlendi hem de öğrendi. Özel çocuklarla beraber kurabiye yapan aşçılık ve pastacılık kursiyerleri, minik misafirlerine sevimli hayvan figürlerinin olduğu pastalar hediye etti.

"Özel çocuklarımızın yanında olmaya devam ediyoruz"

Esenyurt'ta özel çocukların her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerinin altını çizen Özel Eğitim Sorumlusu Muhammed Alabay, "Buradaki asıl amaç farkındalık oluşturmak, otizmli çocuklarımızın her daim yanında olduğumuzu göstermek ve onlarla keyifli vakitler geçirmek. Bunları yaparken de aynı zamanda eğitimlerine destek olmaya çalışıyoruz. Esenyurt Belediyesi Özel Eğitim Merkezi olarak özel çocuklarımızın yanında olmaya devam ediyoruz" dedi.

"Çocukları hayata hazırlamak için bir fırsat"

Etkinliğin empati kurmayı sağladığını söyleyen Esenyurt Kent Konseyi Engelliler Meclisi Sorumlusu Derya Avşar, "Esenyurt Belediyesi ile birlikte karma bir grupla otizmli, down sendromlu ve sağlıklı çocukların içinde bulunduğu bir program hazırlamak istedik. Burada da gördüğünüz gibi hocamızın desteği ile birlikte çok güzel bir empati kuruldu. Aileler de biz de çok memnun kaldık. Ben gerçekten çok duygulandım. Burada hocamız onların ellerine hamurları verdi, çocuklar da ne istiyorsa onları yaptı. Bu bağlamda çok mutlu oldum. Bence çocuklara daha çok alan açmamız gerekiyor. Onları hayata hazırlamak adına fırsat verilmesi gerektiğini düşünüyorum, bu da bir fırsat. En azından toplumda kendilerini ifade edebilmeleri adına bu fırsatları çoğaltmamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

Özel çocuklarla birlikte pasta yapmaktan büyük keyif aldığını vurgulayan Aşçılık ve Pastacılık Eğitmeni Alev Çelikbilek Yankaçar, "Aileler için zor bir gün ama biz onlarla çalışmaktan büyük bir mutluluk duyduk. Farkındalık oluşturmak, en güzel şeylerden bir tanesi. Bence bugün biz de bir kez daha farkında olduk, farkındalığımıza çok güzel tecrübe ekledik, keyifle çalıştık" ifadelerini kullandı.

Torununu etkinliğe getirerek onun mutluluğu ile duygu dolu anlar yaşayan Nilay Akbulut şöyle konuştu: "Biz çocuklarımızı her yere götüremiyoruz, burada böyle bir etkinliğin olması hem eğitsel hem sosyal anlamda çok güzel. Çocuklarımız sevgiye açlar, çoğu ortamda dışlanıyorlar. Bu anlamda verdiğimiz mücadelede emeği geçen herkese teşekkür ederiz."

Esenyurt Belediyesi'nin yaptığı özel etkinlik için kızı adına çok memnun olduğunu belirten Hatice Örnek ise "Belediye Başkanımızın bize sunduğu olanaklardan çok memnunuz. Bugünkü etkinlik ayrı bir güzellik oldu. Kızım adına çok mutluyum" diyerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Otizme farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen etkinlikte gönüllerince eğlenen özel çocuklar Elisa ve Barlas, çok mutlu olduklarını söyledi. - İSTANBUL