Esenyurt'ta bahar, Hıdırellez Şenliği ile karşılandı - Son Dakika
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Esenyurt'ta bahar, Hıdırellez Şenliği ile karşılandı

08.05.2022 11:22
Esenyurt'ta bahar, Hıdırellez Şenliği ile karşılandı

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği Hıdırellez Şenliği ile baharın gelişi coşkuyla kutlandı.

Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği Hıdırellez Şenliği ile baharın gelişi coşkuyla kutlandı. Esenyurt Roman Kültür Evi'nde başlayan Hıdırellez Şenliği, sevilen sanatçı Kibariye'nin Cumhuriyet Meydanı'nda verdiği konser ile devam etti. Şenliğe katılarak Hıdırellez neşesini tüm Esenyurtlular ile birlikte paylaşan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, "Hıdırellez, zorlukların bitmesi ve zorluklara karşı beraber mücadele etmek demek" dedi.

Bereketin simgesi ve baharın müjdecisi olan Hıdırellez, Esenyurt Belediyesi'nin düzenlediği şenlik ile birlikte coşkuyla karşılandı. Fatih Mahallesi Roman Kültür Evi önünde Roman müzik grubunun çalgısı ile başlayan Hıdırellez Şenliği'ne Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Günerhan ve Hayrettin Babahan, İstanbul Roman Dernekleri Federasyonu Başkanı Semih Makaracı, Esenyurt Romanlar Derneği Başkanı Özcan Makaracı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Mahalledeki esnafları ziyaret edip vatandaşların sorunlarını dinleyen Belediye Başkanı, Anneler Günü'nü de unutmayarak kadınlara çiçek takdim etti. Yakılan Hıdırellez ateşinin üzerinden atlayan Başkan Bozkurt, Romanlarla birlikte mani söyleyip dans ederek Esenyurtluların neşesine ortak oldu. Şenlik, Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda devam etti. Kuştepe Roman Dans Grubu'nun gösterisinin ardından gerçekleşen Kibariye konseri ile yüzlerce Esenyurtlu keyifli anlar yaşadı. Hıdırellez coşkusunu taçlandıran konserin ardından Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt sahneye çıkarak Kibariye'ye çiçek takdim etti. Mutluluğun paylaşılarak çoğaldığı şenliğe ilgi yoğundu.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Roman mahallesindeki canlılıktan dolayı mutluluk duyduğunu belirtti. Kültür zenginliğinin önemini vurgulayarak birlik ve beraberlik çağrısı yapan Başkan Bozkurt, "Romanlar, bu ülkenin rengi ve neşesi. O kadar güzel bir coğrafyanın çocuklarıyız ki Karadeniz'de başka bir güzellik var, Anadolu'da başka bir güzellik var, Güneydoğu'da başka bir güzellik var, Trakya'da Rumeli'de bambaşka bir güzellik var. Oranın havası başka, rengi başka. Biz Anadolu coğrafyasının bütün renklerini taşıyan bir toplumuz. Doğanın yeniden yeşillenmesini, hayatın yeniden başlamasını hep beraber kutlayacağız. Türkiye'nin her yerinden gelen rengarenk insanlar nasıl bir arada yaşıyorsa, İstanbul'a da Türkiye'ye de örnek olacağız. İyi ki varsınız. Öyle eğlenelim ki dertler kendilerine dert edinsinler" dedi.

Cumhuriyet Meydanı'nda devam eden şenliğe de katılan Belediye Başkanı, Hıdırellez coşkusunun hissedildiği konser sonunda sahneye çıkarak sevilen sanatçı Kibariye'ye çiçek takdim etti. Yaşadığı coğrafyadan gurur duyduğunu söyleyen Bozkurt, "Çok şanslı bir topluluğuz. Bu coğrafya çok özel bir coğrafya. Hıdırellez, zorlukların bitmesi ve zorluklara karşı beraber mücadele etmek demek. Dolayısıyla bizler Türkiye'nin her tarafında coşkuyla kutlanan bu bayramı kutluyoruz. Esenyurtlu olmak başka, özel bir şey diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Başkan Bozkurt, 8 Mayıs Anneler Günü dolayısıyla tüm annelerin gününü kutladı. Kibariye ile birlikte sahneden öz çekim yapan Kemal Deniz Bozkurt, fotoğraf karesine Esenyurtlu vatandaşları da dahil ederek Hıdırellez Şenliği'ni ölümsüzleştirdi. - İSTANBUL

Esenyurt'ta bahar, Hıdırellez Şenliği ile karşılandı
Esenyurt'ta bahar, Hıdırellez Şenliği ile karşılandı
Esenyurt'ta bahar, Hıdırellez Şenliği ile karşılandı
Esenyurt'ta bahar, Hıdırellez Şenliği ile karşılandı
Esenyurt'ta bahar, Hıdırellez Şenliği ile karşılandı
Esenyurt'ta bahar, Hıdırellez Şenliği ile karşılandı
Esenyurt'ta bahar, Hıdırellez Şenliği ile karşılandı
Esenyurt'ta bahar, Hıdırellez Şenliği ile karşılandı
Esenyurt'ta bahar, Hıdırellez Şenliği ile karşılandı
Esenyurt'ta bahar, Hıdırellez Şenliği ile karşılandı
Esenyurt'ta bahar, Hıdırellez Şenliği ile karşılandı
Esenyurt'ta bahar, Hıdırellez Şenliği ile karşılandı
Esenyurt'ta bahar, Hıdırellez Şenliği ile karşılandı
Esenyurt'ta bahar, Hıdırellez Şenliği ile karşılandı
Esenyurt'ta bahar, Hıdırellez Şenliği ile karşılandı
Esenyurt'ta bahar, Hıdırellez Şenliği ile karşılandı
Esenyurt'ta bahar, Hıdırellez Şenliği ile karşılandı
Esenyurt'ta bahar, Hıdırellez Şenliği ile karşılandı

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Esenyurt Belediyesi, Hıdırellez, Esenyurt, Bozkurt, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Esenyurt'ta bahar, Hıdırellez Şenliği ile karşılandı - Son Dakika


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