Esenyurt'ta bir ilk: çocuklar için at binicilik tesisi - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta bir ilk: çocuklar için at binicilik tesisi

17.04.2022 11:16
Esenyurt'ta bir ilk: çocuklar için at binicilik tesisi

Esenyurt Belediyesi, Türkiye'nin en kalabalık nüfusuna sahip olan ilçeye yeni yeşil alanlar ve yeni projeler kazandırmaya devam ediyor.

Esenyurt Belediyesi, Türkiye'nin en kalabalık nüfusuna sahip olan ilçeye yeni yeşil alanlar ve yeni projeler kazandırmaya devam ediyor. Atıl durumda olan 12 dönümlük alan üzerinde yeni bir park ve çocuklar için at binicilik tesisi yapımına başlandı.

Yaklaşık bir milyon nüfusuyla Türkiye nüfusunun yüzde 1,15'ini oluşturan Esenyurt'ta, yeni yeşil alanlar oluşturan ve yeni projelerini hayata geçirmeye devam eden Esenyurt Belediyesi, atıl durumda olan 12 dönümlük alana park ve çocuklara hizmet verecek olan at binicilik tesisi inşa ediyor. Gökevler Mahallesi'nde bulunan projenin 7 dönümü at binicilik tesisine ayrıldı. İçerisinde kapalı manej alanı, padok alanı, at bakım alanı ve kafeteryanın yer alacağı tesis projesinin 5 dönümlük park alanına ise fitness alanı, çocuk oyun alanı, oturma grupları ve yeşil alan yapılarak vatandaşların hizmetine sunulacak.

Yapımına başlanan tesis hakkında bilgi veren Esenyurt Belediyesi'nde görevli Peyzaj Mimarı Gökçe Bilgi, Esenyurt'ta bir ilk olan at binicilik tesisinin çocuklar için yapıldığını vurguladı. Peyzaj Mimarı Bilgi, "Arazimizde ilk olarak alan düzenlemesi yapıldı. Toplam 12 dönümden oluşan alanımızın 7 dönümü binicilik tesisine ayrılmıştır. Binicilik tesisimizde kapalı manej alanı, padok alanı, kafeterya ve at bakım alanı bulunmaktadır. At binicilik tesisi Esenyurt'ta yapılan ilk projelerden biri olacaktır ve bu projelerin devamı gelecektir. Tesisimizde daha çok çocuklarımıza hizmet vermeyi düşünmekteyiz, çünkü çocuklarda ata binmek kas, denge ve koordinasyon gelişimi gibi birçok konuda fayda sağlamaktadır" dedi.

Yeni projelerle ilçede ilkleri gerçekleştirmeye devam eden Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt'un vaatlerini hayata geçirmek için çalıştıklarını söyleyen Bilgi, "Park alanında çocuk oyun alanı, fitness aletleri, oturma grupları ve yeşil alanımız bulunmaktadır. Daha önceleri atıl vaziyette bulunan bu alanı hızlı bir şekilde tamamlayıp vatandaşlarımızın hizmetine sunmayı planlıyoruz" şeklinde konuştu.

Yapımı hızla devam eden proje tamamlandığında Esenyurtlular, eğlenerek vakit geçirebileceği yeni bir alana daha sahip olacak. - İSTANBUL

Esenyurt'ta bir ilk: çocuklar için at binicilik tesisi
Esenyurt'ta bir ilk: çocuklar için at binicilik tesisi
Esenyurt'ta bir ilk: çocuklar için at binicilik tesisi
Esenyurt'ta bir ilk: çocuklar için at binicilik tesisi
Esenyurt'ta bir ilk: çocuklar için at binicilik tesisi
Esenyurt'ta bir ilk: çocuklar için at binicilik tesisi
Esenyurt'ta bir ilk: çocuklar için at binicilik tesisi
Esenyurt'ta bir ilk: çocuklar için at binicilik tesisi

YORUMLAR
500
Esenyurt'ta Başkanlık Kupası Turnuvası'nın ikincisi gerçekleştirildi Esenyurt'ta Başkanlık Kupası Turnuvası'nın ikincisi gerçekleştirildi Esenyurt'ta Başkanlık Kupası Turnuvası'nın ikincisi gerçekleştirildi Esenyurt'ta Başkanlık Kupası Turnuvası'nın ikincisi gerçekleştirildi

Esenyurt Belediyesi, Esenyurt, Türkiye, Fitnes, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Esenyurt'ta bir ilk: çocuklar için at binicilik tesisi - Son Dakika


Son Dakika
11:21 Özel hareket polisi, intihar girişiminde bulundu
11:18 Eczane kalfası yanlışlıkla 15 aylık bir bebeğe ağır antidepresan ilaç verdi
11:10 Yunanistan'da FETÖ üyesi 8 askeri acil şekilde başka ülkelere kaçırdılar
11:09 Galatasaray, Beşiktaş'ın sistemine geçiyor
11:08 Boynuna ip bağlanıp kaçırılan rezidansta cinsel istismara uğrayan genç kadın: İnsanların yüzüne bakamıyorum
10:53 Oyuncu Selahattin Paşalı hamile sevgilisiyle evlendi
10:52 Galatasaray'ın eski hocası Mancini'den, "Fenerbahçe'de çalışacak mısınız?" sorusuna bomba cevap
10:45 6'lı masadaki anlaşmazlığın sebebi ortaya çıktı! Amblem yüzünden reddetmişler
10:10 Emlakçılar odası başkanı açıkladı: Gelinler, eltiler, kaynanalar birlikte yaşayacak
09:54 57. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu Final Etabı'nda yarış durdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 11:32:11. #1.12#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta bir ilk: çocuklar için at binicilik tesisi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement