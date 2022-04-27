Esenyurt'ta dans eden temizlik görevlisi konuştu - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta dans eden temizlik görevlisi konuştu

27.04.2022 13:43
Esenyurt'ta dans eden temizlik görevlisi konuştu

Esenyurt Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisinin çöp toplarken dans ettiği video sosyal medyada gündem olmuştu.

Esenyurt Belediyesi'nde çalışan temizlik işçisinin çöp toplarken dans ettiği video sosyal medyada gündem olmuştu. İşini severek yaptığını söyleyen o temizlik işçisi ise İhlas Haber Ajansı'na konuştu.

Esenyurt Belediyesi'nde temizlik görevlisi Savaş Ünal, çöp toplarken dans ettiği anlar sosyal medyada gündem olmuştu. Sabah uyandığında kendini sosyal medyada izlediğini ve bu durum karşısında utandığını belirten Ünal, yaşadığı o anları anlattı.

Herkesin işini severek yapması gerektiğini belirten Savaş Ünal, "İstanbul Esenyurt'ta ikamet ediyorum ve Esenyurt Belediyesi'nde çalışıyorum. Esenyurt'u çoğu insan beğenmiyor ve karalıyor. Ama ben 26 yıldır Esenyurt'ta olduğum için mutluyum. İşimi severek yapıyorum ve o anlarda da oynama isteği geldi. Ben normal çalışıyordum, çöp alıyordum. O sırada arkamıza bir araç yaklaştı ve müzik açtı. Bende o an neşe ile oynamaya başladım. Bilmiyordum bu şekilde sosyal medyaya atacağını. Sabah uyandığımda gördüm oynadığım görüntüleri. Sonra bende şaşırdım ve kendi kendime 'Ben böyle bir şey mi yapmışım' diye sordum. Tabi birazda utandım açıkçası" dedi. - İSTANBUL

Esenyurt'ta dans eden temizlik görevlisi konuştu
Esenyurt'ta dans eden temizlik görevlisi konuştu

YORUMLAR
500
345 bin metrekare büyüklüğünde 'Mimar Sinan Parkı' Esenyurt'ta kazandırılacak 345 bin metrekare büyüklüğünde 'Mimar Sinan Parkı' Esenyurt'ta kazandırılacak Esenyurt ile Kaolinovo arasında 'Kardeşlik Protokolü' Esenyurt ile Kaolinovo arasında 'Kardeşlik Protokolü'

Esenyurt Belediyesi, Temizlik İşçisi, Esenyurt, Savaş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Esenyurt'ta dans eden temizlik görevlisi konuştu - Son Dakika


Son Dakika
13:22 Bülent Arınç'tan Kadir Gecesi vesilesiyle "adil yargılanma hakkı" ve "adalet" mesajları: Gezi davasını mı işaret etti?
13:14 Teknik Direktör Jorge Jesus Fenerbahçe hakkında konuştu: Görüştüm ama anlaşma yok
13:06 Canlı yayında "Burada bir hesap hatası yok mu?" sorusuna Bakan Karaismailoğlu'ndan yanıt: Bu bir matematiktir
12:59 Millet bahçesi tabelasındaki M harfini çalıp sattı, tutuklandı! 7 yıla kadar hapsi isteniyor!
12:48 Rusya'dan Batı'ya tehdit: Kiev rejimine silah sağlayan NATO ülkelerinin askeri üslerini vurabiliriz
12:40 Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Batı'nın gönderdiği silahları füzeyle vurduk
12:38 ''Ya bana katılın ya yolumdan çekilin'' diyen Kılıçdaroğlu: Çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır
12:22 Akşener "Kahrolsun istibdat" sloganıyla grup salonunu inletti: "Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret!" sözleri alkışlarla karşılandı
12:21 Yem firmalarına yönelik soruşturma sona erdi! 4 şirkete toplam 159 milyon lira ceza kesildi
11:52 Ozan Dolunay ile Berrak Tüzünataç yeni dizi projesi için bir araya geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 13:53:46. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta dans eden temizlik görevlisi konuştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement