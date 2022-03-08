Esenyurt'ta "Dirençli Kentler Dirençli Kadınlar" çalıştayı düzenlendi - Son Dakika
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Esenyurt'ta "Dirençli Kentler Dirençli Kadınlar" çalıştayı düzenlendi

08.03.2022 16:10
Esenyurt'ta "Dirençli Kentler Dirençli Kadınlar" çalıştayı düzenlendi

Esenyurt Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Dirençli Kentler Dirençli Kadınlar" çalıştayı düzenledi.

Esenyurt Belediyesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde "Dirençli Kentler Dirençli Kadınlar" çalıştayı düzenledi. Halkın katılımının ücretsiz olduğu etkinlikte Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, hem kadınlar günüyle ilgili, hem de yapılan çalıştay hakkında açıklamalarda bulundu.

Esenyurt Belediyesi, 8 Mart günü saat 12.00' de Şehit Erol Olçok Kültür Merkezi'nde "Dirençli Kentler Dirençli Kadınlar" başlıklı çalıştay etkinliği düzenledi. Çalıştay, saygı duruşu ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Sanatçı Nazan Akalın'ın verdiği konserin ardından "Görme" isimli resim sergisini açan Ressam Raziye Cerit Albayrak, 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü hakkında bir konuşma yaptı. Konuşmadan sonra sahneye çıkan Birgül Çay, çalıştay raporunun içeriğini anlattı. Raporda, mülteci haklarına özen gösterilmesi, kadınların ekonomik bakımdan güçlendirilmeleri, kadına yönelik şiddet ve toplumsal cinsiyet eşitliği konuları üzerinde duruldu.

"Güçlü kentler, güçlü kadınlar ile mümkün"

Etkinliğin sonunda sahneye çıkan Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, yaptığı konuşmada çalıştayın önemine değindi. Bozkurt, "Normalde 8 Mart günü biz kadınları eğlendiriyoruz ve gönderiyoruz. Kadınların sorunlarına dair konuşmuyoruz. Aslında 8 Mart'ın Dünya Emekçi Kadınlar Günü olmasının sebebi daha önceden birçok kadının yanarak canlarını vermiş olmalarıdır. Dolayısı ile bizim onların yanmalarından çıkan külleri, kadınların yaralarına derman olarak sunmamız lazım. Kadınların yaşadığı sorunları tartışmak lazım ki tekrar aynı sorunlar yaşanmasın. Biz toplumun sorunlarını iyi analiz etmezsek çözüm bulmamız mümkün değil. Güçlü kentler güçlü kadınlarla mümkün. Çalıştayımızın da ismi buradan geliyor. Kadınlarımız ne yaşıyor? Nasıl sorunlar yaşıyorlar? Bu sorularımızı tespit etmek için yapılmış bu çalıştayda çok değerli akademisyenler, sivil toplum kuruluşları, kanaat önderleri, Türkiye ve Esenyurt özelinde bu sorunlar hakkında konuştular ve bir sonuç raporuna dönüştürdüler. Bu çalıştay ile beraber bundan sonraki çalışmalarımızı yönlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Etkinlik sonunda protokol ile de sahneye çıkan Bozkurt, vatandaşlar ile fotoğraf çekildi. - İSTANBUL

Esenyurt'ta Dirençli Kentler Dirençli Kadınlar çalıştayı düzenlendi
Esenyurt'ta Dirençli Kentler Dirençli Kadınlar çalıştayı düzenlendi

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Kaynak: İHA

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