Esenyurt'ta market denetimlerinde kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Esenyurt'ta market denetimlerinde kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Esenyurt\'ta market denetimlerinde kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde etiket fiyatı, son kullanma tarihi, hijyen ve ruhsat kontrolü yaptı. Kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı, eksikliklere uyarı yapıldı.

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde etiket fiyatları, son kullanma tarihleri, temizlik ve hijyen şartları ile iş yeri ruhsatlarına yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulandı.

Marketlerde kapsamlı kontroller gerçekleştirildi

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında ürünlerin etiket fiyatlarını ve son kullanma tarihlerini inceleyen ekipler, işletmelerin temizlik ve hijyen şartlarını da kontrol etti.

Mevzuata aykırı işletmelere işlem uygulandı

Ekipler, denetimlerde iş yeri açma ruhsatı ve vergi levhalarını da kontrol etti. Eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli uyarılarda bulunulurken, mevzuata aykırı durumların belirlendiği iş yerlerine cezai işlem uygulandı.

Esenyurt Belediyesi zabıta ekiplerinin, ilçe genelinde marketlerde kurallara uygunluğun sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdüreceği bildirildi. Vatandaşlar ise gerçekleştirilen denetimlerden dolayı Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür etti.

Kaynak: İHA
Esenyurt BelediyesiEsenyurtEkonomiZabıtaGüncelYerelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu Devlet desteğiyle çiftçi olan genç kadın, hayallerine kavuştu
Bir odada kuruldu, milyonlar sattı Ünlü giyim markası iflas etti Bir odada kuruldu, milyonlar sattı! Ünlü giyim markası iflas etti
Fransa’daki yağmacıya “Yaptığın haram“ dedi Kadının cevabı şaşırttı Fransa'daki yağmacıya "Yaptığın haram" dedi! Kadının cevabı şaşırttı
Cami önünde skandal görüntü Sonrası daha da felaket Cami önünde skandal görüntü! Sonrası daha da felaket
Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik Engin Polat’tan Hadise’nin dansına tepki: Rezillik
İstanbul Barosu Genel Kurulu’nda Kaboğlu’nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi İstanbul Barosu Genel Kurulu'nda Kaboğlu'nun konuşması sonrası sloganlar yükseldi
11:27
Eskişehir’de sınav kapısında olay: Geç kalan kişi, görüntü alan gazeteciye saldırdı
Eskişehir'de sınav kapısında olay: Geç kalan kişi, görüntü alan gazeteciye saldırdı
11:16
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz
Baro seçimine damga vuran protesto: Kızımın davasında neden yoksunuz?
10:48
229 bin TL’lik telefonda büyük şok Saatler içinde kırıldı
229 bin TL'lik telefonda büyük şok! Saatler içinde kırıldı
10:46
KPSS’ye Kayseri’de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadı
KPSS'ye Kayseri'de dakikalarla geç kalan aday, kapı açılmayınca sınava alınmadı
10:28
Çin’de dev altın keşfi Değeri 83 milyar dolar
Çin'de dev altın keşfi! Değeri 83 milyar dolar
10:01
Bursa’da 102 yıllık hastane krizi 150 yatak 60’a düşüyor
Bursa'da 102 yıllık hastane krizi! 150 yatak 60'a düşüyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.10.2026 11:44:24. #.0.3#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta market denetimlerinde kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei