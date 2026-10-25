Esenyurt\'ta market denetimlerinde kurallara uymayan işletmelere cezai işlem uygulandı

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde etiket fiyatları, son kullanma tarihleri, temizlik ve hijyen şartları ile iş yeri ruhsatlarına yönelik denetimlerini yoğunlaştırdı. Kurallara uymadığı tespit edilen işletmelere cezai işlem uygulandı.

Marketlerde kapsamlı kontroller gerçekleştirildi

Esenyurt Belediyesi zabıta ekipleri, ilçe genelindeki marketlerde denetimlerini sürdürüyor. Denetimler kapsamında ürünlerin etiket fiyatlarını ve son kullanma tarihlerini inceleyen ekipler, işletmelerin temizlik ve hijyen şartlarını da kontrol etti.

Mevzuata aykırı işletmelere işlem uygulandı

Ekipler, denetimlerde iş yeri açma ruhsatı ve vergi levhalarını da kontrol etti. Eksiklik tespit edilen işletmelere gerekli uyarılarda bulunulurken, mevzuata aykırı durumların belirlendiği iş yerlerine cezai işlem uygulandı.

Esenyurt Belediyesi zabıta ekiplerinin, ilçe genelinde marketlerde kurallara uygunluğun sağlanmasına yönelik denetimlerini sürdüreceği bildirildi. Vatandaşlar ise gerçekleştirilen denetimlerden dolayı Esenyurt Belediyesi'ne teşekkür etti.