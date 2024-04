Yerel

Esenyurt'ta tekstil şirketine çökme girişimi kamerada

İSTANBUL - Esenyurt'ta iddiaya göre bir tekstil şirketine çökme girişimi kameraya yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, olay, Esenyurt Akçaburgaz'da bulunan My Kumaş isimli tekstil şirketinde geçtiğimiz Mart ayında yaşandı. Konkordato ilan eden tekstil şirketi My Kumaş'a arkadaşlarıyla birlikte gelen Recep C. isim tekstilci, işyeri sahibi Yasin Güler ve fabrika çalışanlarını tehdit ederek darp etti. İddiaya göre, "Bu işyeri ve içindeki makineler benim. Burayı ben devraldım" diyerek işyerine çökmeye çalışan şahıs, kameralara da yansıdı.

Görüntülerde fabrikaya gelen Recep C., işyeri sahibi Yasin Güler'e yumruk atıyor. Yaşananlar sırasında Recep C.'nin belinde silah olduğu görülüyor.

Yaşananlar üzerine savcılığa suç duyurusunda bulunan Yasin Güler, Recep C.'den şikayetçi oldu.