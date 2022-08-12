Esenyurt'ta vatandaşlara aşure ikramı - Son Dakika
Üye Girişi

Esenyurt'ta vatandaşlara aşure ikramı

12.08.2022 09:28
Esenyurt'ta vatandaşlara aşure ikramı

Esenyurt Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Esenyurt Belediyesi, Muharrem ayı dolayısıyla vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü, Muharrem ayı vesilesiyle, vatandaşlara aşure dağıttı. Esenyurt Cumhuriyet Meydanı'nda yapılan etkinlikte, belediyenin mobil ikram araçlarıyla vatandaşlara aşure ikramında bulunuldu. Esenyurt Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü Personeli Cem Alper Akyüz, "Esenyurt Belediyesi olarak her yıl Başkanımız Kemal Deniz Bozkurt'un talimatları doğrultusunda Muharrem ayı vesilesiyle ilçenin belli noktalarında vatandaşlarımıza aşure dağıtımı yapmaktayız. Bu hizmetin Hakk katında kabul olmasını diliyoruz" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
Esenyurt'ta vatandaşlara aşure ikramı Esenyurt'ta vatandaşlara aşure ikramı Esenyurt'ta beklenen sağanak yağış öncesi önlemler alındı Esenyurt'ta beklenen sağanak yağış öncesi önlemler alındı Ülkesine dönen Suriyeliden dikkat çeken sözler: Geldiğimizde idare ediyorduk, şimdi her şey çok pahalı Ülkesine dönen Suriyeliden dikkat çeken sözler: Geldiğimizde idare ediyorduk, şimdi her şey çok pahalı
Kaynak: İHA

Esenyurt Belediyesi, Cumhuriyet Meydanı, Esenyurt, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Esenyurt'ta vatandaşlara aşure ikramı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
08:45 Annesinin vefatının ardından sahneye çıkan şarkıcı Ebru Gündeş, gözyaşlarına hakim olamayarak konseri yarıda kesti
08:37 Karamollaoğlu'ndan Suriyeli göçmenlerin gönderilmesiyle ilgili çıkış: Esad ile oturup konuşmak bu süreci hızlandırır
07:58 Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizisiyle yıldızı parlayan Yunus Emre Yıldırımer, Teşkilat dizisinin kadrosuna dahil oldu
05:07 Sağlıkçılara müjde! Ek Ödeme Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlandı
04:07 Mülki İdare Amirleri Atama Kararnamesi ile 13 ilin emniyet müdürlüklerinde değişikliğe gidildi
01:06 CHP lideri Kemal Kılıçdarığlu, YSK'da olmayan seçmen bilgilerine nasıl ulaştığını anlattı
00:27 Temsilcilerimizin Avrupa'daki rakipleri ve maç tarihleri netleşti! İşte detaylar...
23:55 Volkan Demirel'in tescilli güzel eşi Zeynep Sever'den dikkat çeken pozlar
23:18 Fenerbahçe'nin hocası Jorge Jesus, Arda Güler'i eleştirdi: Hakemlerle fazla konuşuyor
23:15 İsveç'in Türkiye'ye iade edeceği kişinin Okan Kale olduğu öğrenildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.08.2022 09:37:20. #1.13#
SON DAKİKA: Esenyurt'ta vatandaşlara aşure ikramı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement