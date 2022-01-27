Eşinin yaptığı kardan adamı beğenmedi, ortaya şaheser çıkarttı - Son Dakika

Arnavutköy'de eşinin yaptığı kardan adamı beğenmeyen bir kişi, çocuklarıyla birlikte gerçeğine uygun boyutlarda bir kardan kurt yaptı. Sokak köpeklerinin zaman zaman gerçek sanarak havladığı kardan kurt görenleri şaşkına çevirdi.

Arnavutköy Yavuz Selim Mahallesi'nde eşinin yaptığı kardan adamı camdan gören Şevket Şentürk eşiyle iddialaşarak kendi kardan adamını yapmak için sokağa çıktı. Çocukları ile birlikte kardan kurt yapmaya karar veren Şentürk, adeta ortaya şaheser çıkarttı. Gerçeğine birebir benzeyen kurt bazı vatandaşlar tarafından gerçek sanılırken, sokak köpekleri de kurt gördüklerini sanarak havladı. Yapımı yaklaşık 45 dakika süren kardan kurt, vatandaşların ilgi odağı oldu.

"Eşime nispet olsun diye böyle yaptım"

Yaptığı kardan kurt ile ilgili konuşan Şevket Şentürk, "Çocuklarımızla biraz eğlenelim istedik ortaya böyle bir şey çıktı. Biraz gerçekçi oldu sokak köpekleri de gerçek sanıp etrafında havladı. Daha önceden asker yapmıştım, normal kardan adam yapmıştım, şimdi hayvanlarla alakalı merakım olduğu için kurtları da sevdiğim için bunu yapmak istedim ve bayağıda gerçekçi oldu. Eşime nispet olsun diye böyle yaptım" dedi. - İSTANBUL