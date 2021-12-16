Eski Kartal Belediye Başkanı Mehmet Ali Büklü mezarı başında anıldı - Son Dakika

Kartal Belediyesi eski başkanlarından merhum Mehmet Ali Büklü, ölümünün 26. yılında Soğanlık Mezarlığı'ndaki kabri başında anıldı. Anma programına Büklü'nün ailesi, sevenleri ve Başkan Gökhan Yüksel katıldı.

Vefatının 26. Yılında. Kartal Soğanlık Mezarlığı'ndaki kabri başında anılan merhum eski Kartal Belediyesi Başkanı Mehmet Ali Büklü Kartal'da 1975-1980 ve 1989-1994 yılları arasında Belediye Başkanlığı görevini yaptı. Kartal Belediyesi, merhum eski Başkan Mehmet Ali Büklü için ölümünün 26. seneyi devriyesinde kabri başında anma programı düzenledi. Büklü'nün sevenleri, ailesi ve Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel'in katıldığı ve Kur'anı-ı Kerim tilaveti ile başlayan program merhum başkan için yapılan dualar ve kabrine karanfil bırakılması ile sona erdi.

Anma programına katılan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel "Merhum Mehmet Ali Büklü Kartal'a büyük hizmetleri olan belediye başkanımızdı. Kabri başında onu anmaya ve anlamaya devam ediyoruz. Yerel yöneticilik anlamında, belediyecilik anlamında 80'li 90'lı yıllarda yaptığı adımları okudukça gördükçe, hatırladıkça, ne kadar büyük hizmetler yaptığını daha iyi anlıyoruz. Bugün ülkedeki ekonomik koşullardan kaynaklı olarak hayat pahalılığının yükseldiği bu günlerde Halk ekmek kuyrukları görüyoruz. Halk Ekmek Kartal fabrikasının kuruluşundaki büyük katıları, Halk Ekmek'in büyümesindeki hayata geçmesindeki büyük katkıları, Mehmet Ali Büklü'nün o dönemdeki vizyonunu ortaya koyuyor" dedi. - İSTANBUL