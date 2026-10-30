Eskişehir'de Kurşunlu Külliyesi tahliyesi durdu, esnaf odaları arabuluculuk yapacak - Son Dakika
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Eskişehir'de Kurşunlu Külliyesi tahliyesi durdu, esnaf odaları arabuluculuk yapacak

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Eskişehir\'de Kurşunlu Külliyesi tahliyesi durdu, esnaf odaları arabuluculuk yapacak
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Eskişehir\'de Kurşunlu Külliyesi tahliyesi durdu, esnaf odaları arabuluculuk yapacak
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Kurşunlu Külliyesi'ndeki tahliye işlemi durduruldu; Odunpazarı Kaymakamlığı mahkemenin yürütmeyi durdurma kararını bekleyecek. Esnaf odası başkanları, kadın esnafın mağdur edilmemesi ve üretimin sürmesi için arabuluculuk yapacak.

(ESKİŞEHİR)- Eskişehir'de esnaf odası başkanları, Kurşunlu Külliyesi'ndeki tahliye sürecinde kadın esnafın mağdur edilmemesi çağrısında bulundu. Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adnan Karamanlı, taraflar arasında arabuluculuk yapacaklarını belirtirken, Saatçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sema Ersoy, uzlaşma istedi.

Odunpazarı Belediyesi'nin tarihi Kurşunlu Külliyesi'ni 3 Kasım'da boşaltmasını öngören tahliye işlemi durduruldu. Odunpazarı Kaymakamlığı'nca, mahkemenin yürütmeyi durdurma talebine ilişkin kararının bekleneceği belirtildi.

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Adnan Karamanlı ile Eskişehir Saatçiler Esnaf ve Sanatkarlar Odası Başkanı Sema Ersoy, tahliye sürecine ilişkin açıklama yaparak, külliyede faaliyet gösteren esnafın üretime devam edebilmesi için çözüm bulunmasını istedi.

"KADIN ESNAFIMIZIN EMEĞİ GÖRMEZDEN GELİNMEMELİDİR"

Ersoy, Kurşunlu Külliyesi'nde çalışan kadın esnafın emeğinin korunması gerektiğini kaydederek, şunları söyledi:

"Tarihi Kurşunlu Külliyesi'nde kadın esnafımızın emeği korunmalıdır. Eskişehir'in tarihi ve kültürel mirasının önemli değerlerinden biri olan Kurşunlu Külliyesi'nde yaşanan tahliye süreci, burada faaliyet gösteren kadın esnafımızı ve kadın girişimcilerimizi yakından ilgilendirmektedir. Bizler de esnaf ve sanatkarlar camiası olarak Kurşunlu Külliyesi'nde alın teriyle üretim yapan, emeğiyle ayakta duran ve kendi işini kurarak ekonomik hayata katılan kadın esnafımızın mağdur olmamasını istiyoruz. Bizim çağrımız açıktır. Kadın esnafımızın emeği görmezden gelinmemelidir. Çözüm üretilirken onların geleceği mutlaka dikkate alınmalıdır."

"KİRA İLİŞKİLERİNİN DEVAM EDEBİLMESİNE İMKAN SAĞLAYACAK SEÇENEKLER DEĞERLENDİRİLMELİDİR"

Vakıflar Genel Müdürlüğü ve ilgili kurumlara çağrıda bulunan Ersoy, şöyle devam etti:

"Vakıflar Genel Müdürlüğü'ne ve ilgili tüm yetkililere sesleniyoruz. Lütfen kadın esnafımızın sesini duyun. Kurşunlu Külliyesi'nin tarihi dokusunu ve vakıf değerlerini korurken burada emek veren esnafımızın varlığını sürdürebilmesi için yapıcı bir çözüm geliştirin. Tarafların uzlaşabileceği, kira ilişkilerinin devam edebilmesine ve esnafın mağduriyet yaşamamasına imkan sağlayacak seçenekler değerlendirilmelidir. Esnaf ve sanatkarlar olarak kadın esnafımızın yanındayız. Temel beklentimiz, tarihi Kurşunlu Külliyesi'nde üretimin devam etmesine imkan sağlayacak bir uzlaşmaya varılmasıdır. Bütün esnafımızın emeğini koruyalım, girişimcilerimizi destekleyelim ve çözümü birlikte arayalım."

"NE OLDU DA BU İŞLEYİŞ TIKANDI?"

Karamanlı ise Odunpazarı'nın turizm merkezi haline gelmesinde Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerin katkısı bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Peki, bu bölgeyi turizme kim kazandırdı? Başta Kültür ve Turizm Bakanlığı olmak üzere belediyelerimiz de bu sürece destek verdi. Kazım Kurt'tan önce belediye başkanlığı yapan Burhan Sakallı döneminde bu projeler başlatıldı. Kazım Kurt da bu çalışmaları devam ettirdi. Sonuçta Odunpazarı, bugün çok sayıda turistin ziyaret ettiği önemli bir bölge haline geldi. Burada yıllardır güzel bir işleyiş vardı. Peki, ne oldu da bu işleyiş tıkandı? Burada bir yanlış bilgilendirme, bilgi eksikliği ve konuya yeterince hakim olamama durumu olduğunu düşünüyorum."

"BELEDİYE BURADAN KAR ELDE ETMEK BİR YANA, KENDİ BÜTÇESİNDEN DE HARCAMA YAPIYOR"

AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın külliyenin kira bedellerine ilişkin açıklamalarını değerlendiren Karamanlı, şöyle konuştu:

"AK Parti Eskişehir İl Başkanı Gürhan Albayrak'ın basın açıklamasını dinledim. Gazetelerde de yer aldı. Gürhan Albayrak, Odunpazarı Belediyesinin buraya 123 bin lira kira ödediğini, buna karşılık kiracılardan 400 bin liranın üzerinde kira geliri elde ettiğini ifade ediyor. Aradaki farkın açıklanmasını istiyor. Ancak burada bir bilgi eksikliği olduğunu düşünüyorum. Odunpazarı Belediyesi bu alanı kar elde etmek amacıyla işletmiyor. Burayı yaşatmak, korumak ve turizme kazandırmak için çalışıyor. Burada yaklaşık 19 ila 22 kişi görev yapıyor. Güvenlik personeli, temizlik görevlileri ve alanın bakımından sorumlu çalışanlar bulunuyor. Dolayısıyla belediye buradan kar elde etmek bir yana, kendi bütçesinden de harcama yapıyor. Peki, amaç ne? Bu tarihi alanı korumak, turizme kazandırmak ve burada faaliyet gösteren esnafımızın çalışmasını sağlamak."

"BİR BİLGİ EKSİKLİĞİ VE İLETİŞİM KOPUKLUĞU SÖZ KONUSU"

Külliyede yaklaşık 20 esnafın faaliyet gösterdiğini, bunların önemli bölümünü kadın girişimcilerin oluşturduğunu belirten Karamanlı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Belediye burada düzenli bir işleyiş varken neden bu sistemin devamı konusunda sorun yaşanıyor? Bu süreci kim başlattı? Açıkçası biz de bilmiyoruz. Burada ciddi bir iletişim eksikliği görüyorum. Hükümet yetkilileriyle belediye arasında yeterli görüşme ve istişare yapılmadığını düşünüyorum. Bir bilgi eksikliği ve iletişim kopukluğu söz konusu."

"BU, ESKİŞEHİR'İN MESELESİDİR"

Belediyenin külliyedeki faaliyetlerini sonlandırmasının bölge turizmini olumsuz etkileyebileceğini ifade eden Karamanlı, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Şimdi düşünelim. Diyelim ki Odunpazarı Belediyesi buradaki faaliyetlerini sonlandırdı. Belediye başkanımız da beni arayarak gerekirse dükkanları kapatıp buradan ayrılabileceklerini ifade etti. Peki, belediye buradan ayrılırsa ne olacak? Burası zamanla kullanılmayan, bakımsız bir alana dönüşebilir. Turistler gelmez, vatandaşlarımız buradan yeterince faydalanamaz. Odunpazarı'nın turizm açısından önemli bir bölümü olumsuz etkilenir. Bundan kim zarar görür? Eskişehir zarar görür. Buradaki mesele yalnızca belediyenin ya da ilgili kurumların meselesi değildir. Bu, Eskişehir'in meselesidir. Kadın girişimcilerimizin, gençlerimizin ve esnafımızın meselesidir."

"BU KONUDA ARABULUCULUK YAPACAĞIZ"

Sorunun çözümü için girişimlerde bulunacaklarını açıklayan Karamanlı, şunları söyledi:

"Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği olarak bu konuda arabuluculuk yapacağız. Bilgi eksikliğini gidermek, iletişim kopukluğunu ortadan kaldırmak ve tarafları bir araya getirmek için çalışacağız. Buradaki işleyişin devam etmesi gerekiyor. Biz oda başkanlarımızla birlikte bu sorunun çözülmesi için girişimlerde bulunacağız. İlgili kurumlar arasındaki iletişim eksikliğini gidermeye çalışacağız. Çünkü burada yapılan çalışmaların durması Eskişehir açısından ciddi bir kayıp olur."

"ÖNCELİKLE VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İLE GÖRÜŞECEĞİZ"

Karamanlı, esnafın mevcut düzen içinde faaliyetlerini sürdürebilmesinde belediyenin önemli bir rol üstlendiğini belirterek, "Odunpazarı Belediyesi olmadan buradaki esnafımızın mevcut düzen içerisinde faaliyetlerini sürdürmesi kolay değil. Belediye burada bir lokomotif görevi görüyor. Biz de bunun için gereken girişimlerde bulunacağız. Öncelikle Vakıflar Genel Müdürlüğü ile görüşeceğiz. Sorun orada çözülemezse Kültür ve Turizm Bakanımızla görüşeceğiz. Gerekirse konuyu Cumhurbaşkanımıza kadar taşıyacağız. Çünkü bizim isteğimiz açık. Kadın girişimcilerimiz burada çalışmaya, üretmeye ve ekonomik faaliyetlerini sürdürmeye devam etsin" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
Odunpazarı KaymakamlığıEskişehirEkonomiGüncelYerelSon Dakika

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