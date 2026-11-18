Eskişehir'de yaşayan Nurten Köroğlu, sokakta yaşayan canlılara bakmak için önceden kullanılmayan evi kiralayıp, geri dönüşümlerle süsleyerek bu alanda hayvanlara sıcak bir yuva oluşturdu.

Emekli Nurten Köroğlu, eskiden kullanılmayan boş bir evi sokakta beslediği havyanlar için kiraladı. Evin kullanılmayan bahçesini geri dönüşümler ile süsleyen Köroğlu, çevreden geçen vatandaşlara çay ikramlarında bulunup farkındalık oluşturmaya çalışıyor. Şu anda yaklaşık 15-20 tane kediye ev sahipliğini yaptığını belirten Köroğlu, daha fazla hayvana bakmayı düşündüğünü söyledi.

"İnsanlar bir uğrasınlar, çayımı içsinler ve fark etsinler istedim"

Baktığı sokak canlıları hakkında konuşan Nurten Köroğlu, "Burası çöplük gibi boş bir alandı. Ben bir gün annesiz kedileri korumam altına aldım. Daha rahat dolaşabilsinler, gezebilsinler diye burayı temizledim. Daha sonra birtakım geri dönüşümden bulduğum malzemeler ile buraları süslemeye çalıştım, dikkat çekmeye çalıştım. Kedilerin gezeceği alan olsun, burayı fark eden insanlar bir uğrasınlar, çayımı içsinler ve fark etsinler istedim. Baktığım kedilerin sayıları sürekli değişiyor. Şu anda 15-20 adet, çoğunlukla yavru olan kedilere bakıyorum. Daha çok anneleri kaza geçirmiş, yavrularını büyütememiş, küçükken aldığım, evde büyüttüğüm ve daha sonra da buraya getirip bıraktığım kedilere bakıyorum" dedi.

"Hayvanlara daha fazla el uzatmayı düşünüyorum"

Tuttuğu alanı geri dönüşümlerle düzenlediğini söyleyen Köroğlu, "Bu alanı ben hayvanları koruma altına almak için tuttum. Burada, yandaki evde kendim oturmuyorum. Önceden burası boş, çöp bir alandı, burayı temizleyip hayvanlar rahatça dolaşsın diye geri dönüşümlerle düzenlemeye çalıştım. Kiraladığım yer benim tanıdığımın yeri. Yaklaşık aylık 5 bin kira giderim var. İnsanlara yardım etmeye çalışıyorum ama insanlar kendilerini koruyabileceklerini bildiğim için, bakabileceğim kadar hayvanlara daha fazla el uzatmayı düşünüyorum" şeklinde konuştu.