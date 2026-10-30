Eskişehir'deki öğretmen ve okul yöneticilerine kütüphane iş birliği anlatıldı - Son Dakika
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Eskişehir'deki öğretmen ve okul yöneticilerine kütüphane iş birliği anlatıldı

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Eskişehir\'deki öğretmen ve okul yöneticilerine kütüphane iş birliği anlatıldı
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Eskişehir'de MEB ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasındaki iş birliği protokolü kapsamında öğretmen ve okul yöneticilerine bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda kütüphane otomasyonu ve halk kütüphanelerinin işleyişi anlatıldı, öğrencilerin bilgiye erişimi ele alındı.

Eskişehir'de Milli Eğitim Bakanlığı ile Kültür ve Turizm Bakanlığı arasında imzalanan Kütüphanelerde İş Birliği Protokolü kapsamında, merkez ilçelerde görev yapan öğretmen ve okul yöneticilerine yönelik bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Eskişehir İl Milli Eğitim Müdürlüğü yöneticileri, İl Halk Kütüphanesi yöneticileri ve öğretmenlerin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda, okul kütüphaneleri otomasyon sistemi ve halk kütüphanelerinin işleyişi hakkında bilgilendirmelerde bulunuldu. Toplantıda ayrıca okul ve halk kütüphaneleri arasındaki iş birliğinin güçlendirilmesi, kütüphane hizmetlerinden etkin şekilde yararlanılması ve öğrencilerin bilgi kaynaklarına erişiminin desteklenmesine yönelik konular ele alındı.

Kaynak: İHA
Kültür Ve Turizm BakanlığıKültür SanatEskişehirTurizmEğitimYerelSon Dakika

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SON DAKİKA: Eskişehir'deki öğretmen ve okul yöneticilerine kütüphane iş birliği anlatıldı - Son Dakika
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