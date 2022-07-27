Eskişehir Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği'nden Başkan Kurt'a Ziyaret

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'u ziyaret etti.

Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt, meslek odaları, sendikalar ve demokratik kitle örgütleri ile bir araya gelmeye devam ediyor. Başkan Kurt'u son olarak Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ziyaret etti. Kurt'un makamında gerçekleşen ziyarete, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen ile Yönetim ve Denetim Kurulu üyeleri katıldı.

Ziyaret sırasında Kurt ile Birsen bir süre sohbet etti. Kurt ile Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği genel kurul sürecini konuştuklarını söyleyen Ekrem Birsen, Eskişehir halkı ve sanatkarları için çalışmaya devam edeceklerini kaydetti. Odunpazarı Belediyesi ile uyum içinde çalışmak istediklerini dile getiren Birsen, Eskişehir halkının menfaatine olacak tüm çalışmalara destek olacaklarını belirtti. Birsen, konukseverliği için Kurt'a teşekkür etti.

Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Kurt, geçtiğimiz günlerde yapılan genel kurulda yeniden birlik başkanı seçilen Ekrem Birsen'i tebrik etti. Birsen ile yönetim ve denetim kuruluna başarılar dileyen Kurt, Odunpazarı Belediyesi'nin katılımcı bir belediye olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle meslek odaları, sendika ve demokratik kitle örgütleri ile temas halinde olduklarını kaydeden Kurt, Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği ile de bir arada olmaktan mutluluk duyacaklarını ifade etti. Kurt, ziyaretleri için Eskişehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Ekrem Birsen ile Yönetim ve Denetleme Kurulu üyelerine teşekkür etti.