Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, Tarımsal Kalkınma Zirvesi'nde - Son Dakika

Eskişehir Tepebaşı Belediyesi, CHP'li belediyelerin katılımıyla İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde düzenlenen "CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi"nde yerini aldı. Belediyenin standında tarım ile ilgili birçok proje yer alıyor.

CHP'li belediyelerin katılımıyla İstanbul Avrasya Gösteri Merkezi'nde "CHP'li Belediyeler Tarımsal Kalkınma Zirvesi" düzenlendi. Belediyelerin çalışmalarını görünür kılmak için "üreten belediye" ve "sosyal belediyecilik" anlayışının öne çıkan örneklerinin sergilendiği etkinlik, 30 Eylül - 2 Ekim 2021 tarihleri arasında ziyarete açık olacak. Zirvede yer alan Eskişehir Tepebaşı Belediyesi ise, hem tarımı, hem de tarım işçilerini ve özellikle kadın tarım işçilerini destekleyen projeler ile fuarda yer alıyor.

"Tepebaşı bölgesinde haftada 3 gün kurulan kadın üretici pazarımız var"

Standı gezen Eskişehir Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, "Tepebaşı'nın büyükşehir yasası değiştikten sonda kırsalda mahallelerimiz oldu. Onunla birlikte kırsala bakış açımız da değişti. Hem fiziki koşulları düzeltmek, hem de köy de biraz daha güzellikleri ön plana çıkarma açısından işler yapıldı. Ama tarım bunların en önemlisiydi. Tarımda Tepebaşı bölgesinde haftada 3 gün kurulan kadın üretici pazarımız var. Bunlar kendi ürettikleri malları getiriyor" dedi. - İSTANBUL