Eskişehir Valisi Yılmaz başkanlığında kadına şiddetle mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika
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Eskişehir Valisi Yılmaz başkanlığında kadına şiddetle mücadele toplantısı yapıldı

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Eskişehir Valisi Yılmaz başkanlığında kadına şiddetle mücadele toplantısı yapıldı
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Eskişehir'de 2026 yılı 3. dönem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Vali Dr. Erdinç Yılmaz başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıda ŞÖNİM 2025 ve 2026'nın ilk dokuz ayına ilişkin verileri paylaştı; Başsavcılık çalışmalarını anlattı.

2026 Yılı 3. Dönem Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Koordinasyon, İzleme ve Değerlendirme Toplantısı, Eskişehir Valisi Dr. Erdinç Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Toplantıda, Eskişehir Şiddet Önleme ve İzleme Merkezi (ŞÖNİM) Müdürlüğü tarafından 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında, kadına yönelik şiddetle mücadele alanında 2025 ve 2026 yıllarının ilk dokuz ayına ilişkin istatistiki veriler paylaşıldı. Eskişehir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ise Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele İl Eylem Planı doğrultusunda yürütülen çalışmalar, kurumlar arası iş birliği ve şiddetle mücadele kapsamında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgilendirme sunumu yapıldı. Toplantı, görüş ve önerilerin değerlendirilmesinin ardından sona erdi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Eskişehir Valisi Yılmaz başkanlığında kadına şiddetle mücadele toplantısı yapıldı - Son Dakika
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