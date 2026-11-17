Eskişehir'de oyuncak satan Ahmet Köse, ekran bağımlılığı nedeniyle çocukların geleneksel oyuncaklara ilgisinin azaldığını belirterek, "Çocukların ilgisi dijitale ve trendlere kayarken, 7'den 70'e geniş bir koleksiyoner kitlesine hitap etmeyi sürdürüyoruz" dedi.

Teknolojinin gelişmesi ve akıllı cihazların yaygınlaşmasıyla birlikte çocukların oyun alışkanlıkları köklü bir değişime uğradı. Eskişehir'de faaliyet gösteren oyuncakçı esnafı, geleneksel uzaktan kumandalı araçların, bebeklerin ve zeka oyunlarının yerini sosyal medyada öne çıkan ürünlerin aldığını ifade etti. Çocukların ekrandan etkilenerek sadece internette popüler olan ürünleri talep ettiğini vurgulayan esnaf, buna karşı model araç ve figür gibi koleksiyon ürünlerine gençlerin ve yetişkinlerin gösterdiği yoğun ilginin sektöre yeni bir soluk kazandırdığını belirtti.

"Ekran bağımlılığı son derece arttı"

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan oyuncakçı Ahmet Köse, "Henüz yürümeyi bilmeyen, emekleme çağındaki 8-9 aylık çocuklar dahi ekran kullanabiliyor. Dükkanımızda oyuncaklar var ancak internette trend haline gelen ürünler daha çok talep görüyor. Eskisi gibi uzaktan kumandalı arabalar, bebekler, toplar veya puzzle'lar artık bu trend ürünlerin gerisinde kaldı. Çocuklar sosyal medyada gördükleri 'squishy' gibi sıkmalı oyuncaklara yöneliyor" şeklinde konuştu.

"Trend ürünler yüzünden kumandalı arabaya sıra gelmiyor"

Kendilerinin çocukluk döneminde saklambaç, taso, bilyeli arabalar ve sokak oyunları ile vakit geçirdiklerini anlatan Köse, "Dıışarıda bulduğumuz her materyali oyuncağa dönüştürürdük. Şimdi ise piyasada çocukların gelişimine destek olacak çok çeşitli ve uygun fiyatlı oyuncaklar olmasına rağmen, trend ürünler yüzünden bir robota ya da kumandalı arabaya sıra gelmiyor. Genel anlamda çocukların klasik oyuncaklara ilgisi azalsa da koleksiyon tarafımız oldukça hareketli. Dünyaca ünlü lisanslı model araçlarımıza ilkokul çağından 70-80 yaşına kadar, kadın-erkek her kesimden ciddi bir meraklı kitlesi var. Çocukların ilgisi dijitale ve trendlere kayarken, 7'den 70'e geniş bir koleksiyoner kitlesine hitap etmeyi sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.