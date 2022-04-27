Et ve Süt Kurumu'nda görevden almalar Resmi Gazete'de - Son Dakika
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Et ve Süt Kurumu'nda görevden almalar Resmi Gazete'de

27.04.2022 04:43
Et ve Süt Kurumu'nda görevden almalar Resmi Gazete'de

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun ile Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş ve Hasan Hüseyin Aydemir'in görevden alınmasına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun ile Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş ve Hasan Hüseyin Aydemir'in görevden alınmasına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama kararlarına göre, Et ve Süt Kurumu Genel Müdürü Osman Uzun, Yönetim Kurulu Üyeleri Zekeriyya Erdurmuş, Hasan Hüseyin Aydemir ve Sezai Aydın görevden alındı. Ayrıca kararda, Et ve Süt Kurumu Yönetim Kurulu Üyeliğine Mehmet Ali Köse'nin atandığı belirtildi. - ANKARA

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Et ve Süt Kurumu, Hüseyin Aydemir, Osman Uzun, Gazete, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Et ve Süt Kurumu'nda görevden almalar Resmi Gazete'de - Son Dakika


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