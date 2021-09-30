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Etiyopyalı genç kız aradığı aşkı Gaziantep'te buldu - Son Dakika

Etiyopyalı genç kız aradığı aşkı Gaziantep'te buldu

30.09.2021 11:48
Etiyopyalı genç kız aradığı aşkı Gaziantep'te buldu, System.String[]

Gaziantepli Mehmet Uğur Şahin, bir akrabası vasıtasıyla tanışarak evlendiği Etiyopyalı Muna ile mutlu bir hayat yaşıyor.

Gaziantepli Mehmet Uğur Şahin, bir akrabası vasıtasıyla tanışarak evlendiği Etiyopyalı Muna ile mutlu bir hayat yaşıyor.

Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde özel bir şirkette kimya mühendisi olarak çalışan 28 yaşındaki Mehmet Uğur Şahin, bir akrabası aracılığıyla Etiyopyalı Muna (25) ile tanıştı. Etiyopya'ya Muna ile tanışmaya giden Şahin, Muna'yı görür görmez aşık oldu. Durumu ailelerine açıklayan çift, ailelerin onay vermesiyle evlilik kararı aldı. Etiyopya kültürüne göre yapılan nişan sonrası Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde resmi nikah kıyıldı. Nikahın ardından düzenlenen düğünde çift ve davetliler, Türk ve Etiyopya kültürlerinin müzikleri ve dansları ile eğlendi. Gaziantep'e gelen Etiyopyalı Muna, kısa sürede Türk kültürüne alıştığını ifade ederek, kocası ve kaynanasına Türk kahvesi yaptığını söyledi. Türk yemeklerini de yavaş yavaş öğrendiğini belirten Muna, yemekleri internette araştırarak yapmaya çalıştığını dile getirdi. Gaziantepli Mehmet Uğur Şahin ise, tek farklarının ten rengi olduğunu, gönüllerinin ise bir olduğunu vurguladı.

"Olaylar hızlı gelişti, kendimi Etiyopya'da buldum"

Olayların çok hızlı geliştiğini ve kendisini Etiyopya'da bulduğunu söyleyen Mehmet Uğur Şahin, "Geçen hafta pazar günü eşimle evlendik. Burada Türk usulüne göre düğün yaptık. 40 gün önce de Etiyopya'da onların usulüne göre düğün yapmıştık. Şimdi eşimle birlikte buradayız. Etiyopya'da kuzenim vardı, onun aracılığı ile tanıştık. İlk önce internet üzerinden görüntülü ailelerimizle birlikte tanıştık. Daha sonra olaylar hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı ve kendimi Etiyopya'da buldum" dedi.

"Tek farkımız ten rengimiz"

Tek farklarının ten rengi olduğunu ifade eden Şahin, "Anneme söylediğimde fazla yadırgamadı. Sadece anlaşabilir miyiz sorusuna cevap aradık. Ben de çok düşünüyordum. Konuşuyorduk ama adet ve örfler ne kadar uygun olur. Zaman geçtikçe baktık sadece ten renklerimiz farklı, kültürlerimiz, kalplerimiz hep aynı yöndeydi. Çok şükür her şey güzel ilerledi ve şimdi yan yanayız. Etiyopya'ya gittiğimde yabancı hissetmedim kendimi, sanki yıllardır aradığımı buldum gibi hissettim. Kendisi de bana yabancı gibi uzak kalmadı. Havaalanında hemen geldi sarıldık birbirimize" şeklinde konuştu.

"Havaalanında görür görmez sarıldık birbirimize"

Havaalanında kocasını görür görmez birbirlerine sarıldıklarını söyleyen Etiyopyalı gelin Muna Ahmed ise, "Mehmet Uğur Şahin'i ilk gördüğümde telefonda konuştuğumdan daha iyi birisi olduğunu hissettim. Daha yakışıklıydı. İlk havaalanına geldiğinde telefona bakarak beni bulmaya çalışıyordu. Ben onu gördüm ve koşarak sarıldık" dedi.

"Türk kahvesi, Türk yemeklerini öğreniyorum"

Türk kahvesi, Türk yemeklerini öğrendiğini belirten Muna, "Görüştük tanıştık, beraber zaman geçirdik. Yeni görüyorum gibi hissetmedim. Ailem de benim evlenmemi istiyordu ama uzağa gitmemi istemiyorlardı. Özellikle annem uzağa gitmemi istemiyordu. Ama damadı görünce o da çok sevdi, kabul etmeye başladı. Hem Türk kahvesi hem de Etiyopya kahvesi yapıyorum. Kocam Etiyopya kahvesini de çok sevdi. Ben daha önce orada bir Türk firmasında çalışıyordum. Orada bize Türk yemekleri veriyorlardı. Kocamın kuzeniyle orada tanıştık. Orada yemekleri gördüğüm için yeni gibi değil. Bazen de internetten bakıyorum yemeklere. Kaynanamla çok iyi anlaşıyoruz, çok samimiyiz" ifadelerini kullandı.

"Önemli olan oğlumun mutluluğu"

Durumu öğrenince yabancı gözüyle bakmadığını, önemli olanın oğlunun mutluluğu olduğunu söyleyen Nebahat Şahin de, "İlk söylediğinde yabancı bakmadım. Önemli olan oğlumun mutluluğudur. Diğeri hiç önemli değildi. Gelinimden çok memnunum, inşallah sonuna kadar böyle gideriz. Anne kız gibiyiz. Bana hiçbir şey yaptırmıyor, her işi kendisi yapıyor" diye konuştu. - GAZİANTEP

Etiyopyalı genç kız aradığı aşkı Gaziantep'te buldu
Etiyopyalı genç kız aradığı aşkı Gaziantep'te buldu
Etiyopyalı genç kız aradığı aşkı Gaziantep'te buldu
Etiyopyalı genç kız aradığı aşkı Gaziantep'te buldu
Etiyopyalı genç kız aradığı aşkı Gaziantep'te buldu
Etiyopyalı genç kız aradığı aşkı Gaziantep'te buldu

Mehmet Uğur, Gaziantep, Etiyopya, Türk, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Etiyopyalı genç kız aradığı aşkı Gaziantep'te buldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Etiyopyalı genç kız aradığı aşkı Gaziantep'te buldu - Son Dakika
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