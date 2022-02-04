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ETSO'da Sri Lanka tanıtım günleri - Son Dakika

ETSO'da Sri Lanka tanıtım günleri

04.02.2022 11:42
ETSO'da Sri Lanka tanıtım günleri

Sri Lanka tanıtım günleri Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) hizmet binasında başladı.

Sri Lanka tanıtım günleri Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) hizmet binasında başladı. Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Fatih Yücelik, Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti bağımsızlığının 74'üncü yıldönümünü dolayısıyla kutlama mesajı yayınladı.

Sri Lanka Demokratik Sosyalist Cumhuriyeti Fahri Konsolosu Fatih Yücelik, iki ülke ve insanları arasındaki dostluğun, her geçen gün daha da fazla önem taşıdığını belirterek, "Bu vesileyle; dost ve kardeş ülke Sri Lanka'nın özgürlüğünü ve bağımsızlığını kutluyor, dostluğumuzu korumaya ve güçlendirmeye olan bağlılığımızı yineliyoruz. Erzurum'da düzenlediğimiz Sri Lanka Tanıtım Günleri ve kutlama mesajlı reklam panolarıyla iki ülke arasındaki dostluğu pekiştirmeyi amaçladık" dedi.

Sri Lanka Tanıtım Günleri, Erzurum Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) hizmet binası giriş salonunda bir hafta boyunca devam edecek. - ERZURUM

ETSO'da Sri Lanka tanıtım günleri

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Togo Cumhuriyeti, DOST Partisi, Sri Lanka, Erzurum, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel ETSO'da Sri Lanka tanıtım günleri - Son Dakika


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