Evden kaçan yaramaz kedi kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Evden kaçan yaramaz kedi kamerada

17.04.2022 09:41
Evden kaçan yaramaz kedi kamerada

Arnavutköy ilçesinde evin balkonundan bir kamyonetin üzerine atlayan yaramaz kedi, sürücünün hareket etmesiyle kayıplara karıştı.

Arnavutköy ilçesinde evin balkonundan bir kamyonetin üzerine atlayan yaramaz kedi, sürücünün hareket etmesiyle kayıplara karıştı. Kediyi 1 ay önce sahiplenen aile, kaçtığı anları güvenlik kameralarından izleyince şok oldu. Ailenin iki günlük uğraşı sonucu bulunan kedi, tekrar evine döndü.

Olay, Arnavutköy'de yaşandı. Kübra Karataş ve ailesinin henüz 1 aylıkken sokakta bulduğu ve sahiplendiği kedi, açık unutulan balkon kapısından çıkarak yoldaki bir kamyonetin üzerine atladı. Bir süre sonra hareket eden kamyonetle birlikte kayıplara karışan kedi, 2 gün süren arama çalışmalarının ardından bulundu. Kedinin evden kaçışı ise güvenlik kameralarını izleyen aile bireyleri tarafından fark edildi. Üzerine atladığı kamyonette bir süre oyun oynayan kedi, kamyonet sürücüsünün kamyoneti çalıştırarak hareket etmesi üzerine kamyonetle birlikte mahalleden uzaklaştı. 2 gün boyunca kediyi arayan Karataş ailesi, sosyal medyadan da kedinin bulunması için yardım istedi.

"Bulabilmek için kamera kayıtlarını inceledik"

Kübra Karataş, "Daha önce annem sokakta görmüştü sahiplendik bakımlarını yaptırdık. Anneannemle beraber yukarıda oyun oynuyorlar üst kata bir servis geliyor araçları yüksek olduğu için kedi de balkondan atlıyor sonra geri eve girmeye çalışıyor ama giremiyor kamyon da işi bitince gidiyor. Biz sonra bayağı aradık sokak sokak 2 gün sonra bulabildik. Kamera kayıtlarını bile inceledik kayıtlardan bir aracın üzerine atladığını gördük. Bizim için kedi değil yavrumuz gibi şu an 7 aylık biz 1 aylıkken bulmuştuk tekrar bulduğumuz için çok mutluyuz. İnsanlar gülmeye başladı görüntüleri görünce sinirlensek mi gülsek mi bilemedik ama kısa sürede bulunduğu için mutluyuz" dedi. - İSTANBUL

Evden kaçan yaramaz kedi kamerada
Evden kaçan yaramaz kedi kamerada
Evden kaçan yaramaz kedi kamerada
Evden kaçan yaramaz kedi kamerada
Evden kaçan yaramaz kedi kamerada
Evden kaçan yaramaz kedi kamerada

YORUMLAR
500
Ailesi sinir krizi geçirdi! 2 yaşındaki küçük kız çocuğu kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi Ailesi sinir krizi geçirdi! 2 yaşındaki küçük kız çocuğu kamyonun altında kalarak feci şekilde can verdi Fenerbahçe, galibiyet serisini sürdürdü Fenerbahçe, galibiyet serisini sürdürdü

Kübra Karataş, oyunlar, Karataş, kedi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Evden kaçan yaramaz kedi kamerada - Son Dakika


Son Dakika
09:47 Nihat Hatipoğlu'na ''photoshop yapan kadınlar'' sorusu soruldu! Verdiği yanıt, canlı yayına damga vurdu
09:19 Ukrayna'nın esir aldığı Medvedçuk'un eşi bir kez daha Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi
09:17 Rusya'nın ele geçirip bıraktığı köyde kimyasal silah kalıntıları bulunduğu öne sürüldü
09:15 Ebru Polat sevgilisinin ayaklarını yıkayıp itiraf etti: Kim demiş ayıp diye, ben yıkarım
09:13 Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle İstanbul'da birçok ilçede yollar trafiğe kapatıldı
09:11 Meteoroloji uyardı! Trakya ve Marmara için yağış geliyor
00:58 Yaşadığı sakatlık nedeniyle gözyaşları içinde karşılaşmayı terk etmişti! Pelkas'ın sahalardan uzak kalacağı süre belli oldu
00:33 Millet İttifakı'na destek vereceğini açıklayan Muharrem İnce, sadece tek bir konu için söz istedi
23:47 Rıdvan Dilmen, Mesut Özil'i hangi takımın istediğini açıkladı
23:38 Arda Güler'in attığı penaltının detaylarını İsmail Kartal paylaştı: Miguel Crespo ile haber yolladım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2022 09:56:30. #1.12#
SON DAKİKA: Evden kaçan yaramaz kedi kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement