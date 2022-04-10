Eve giren yılan paniğe sebep oldu - Son Dakika
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Eve giren yılan paniğe sebep oldu

10.04.2022 14:31
Eve giren yılan paniğe sebep oldu

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir eve giren yılan paniğe sebep oldu.

Sakarya'nın Akyazı ilçesinde bir eve giren yılan paniğe sebep oldu. İtfaiye ekiplerince yakalanan yılan doğaya salındı.

Akyazı ilçesi Altındere Cumhuriyet Mahallesi Gani Sokak'ta Ali İlmek isimli vatandaşın evine yılan girdi. Paniğe sebep olan yılan için ev sakinleri itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye gelen itfaiye ekipleri yılanı yakalayabilmek için çalışma başlattı. Evin banyo kapısının kasası ile duvar arasındaki boşluğa giren yılan, itfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılarak doğaya salındı. - SAKARYA

Eve giren yılan paniğe sebep oldu
Eve giren yılan paniğe sebep oldu
Eve giren yılan paniğe sebep oldu

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Sakarya, İtfaiye, Akyazı, Yılan, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eve giren yılan paniğe sebep oldu - Son Dakika


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