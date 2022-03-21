Eyüp Sultan Camii ve Meydanı gül suyu ile yıkandı - Son Dakika
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Eyüp Sultan Camii ve Meydanı gül suyu ile yıkandı

21.03.2022 11:56
Eyüp Sultan Camii ve Meydanı gül suyu ile yıkandı

Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan ayı öncesi Eyüpsultan Camisi'ni ve Eyüpsultan Meydanı'nı gül suyuyla yıkadı.

Eyüpsultan Belediyesi, Ramazan ayı öncesi Eyüpsultan Camisi'ni ve Eyüpsultan Meydanı'nı gül suyuyla yıkadı. Ramazan ayına hazırlanan camideki çalışmaları inceleyen Başkan Deniz Köken "Ramazan ayında İstanbul'da en önemli nokta Eyüpsultandır. Eyüp Sultanı İstanbul'daki vatandaşlara hazır hale getirmek için çalışmalara başladık" ifadelerini kullandı.

Eyüpsultan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri Ramazan'ın en güzel şekilde yaşandığı yerlerden biri olan Eyüp Sultan Camii ve Eyüp Sultan Meydanı gül suyu ile yıkadı. Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, Ramazan ayına hazırlanan tarihi cami ve meydandaki çalışmaları inceledi.

Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken "Pandemiden dolayı 2 Ramazan'ımızı yapamadık. 2 yıl sonra Ramazanla vatandaşlarımızı buluşturmuş olacağız. Ramazan denince İstanbul'da en önemli nokta Eyüpsultandır. Eyüpsultan'ı İstanbul'daki vatandaşlara hazır hale getirmek için çalışmalara başladık. Bugün gül suyu ile yıkıyoruz. Gelen misafirlerimiz için kapalı mekanda iftar soframız olacak. Buraya gelen misafirlerimiz için büyük iftar alanı oluşturuyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Eyüp Sultan Camii ve Meydanı gül suyu ile yıkandı
Eyüp Sultan Camii ve Meydanı gül suyu ile yıkandı
Eyüp Sultan Camii ve Meydanı gül suyu ile yıkandı

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Dükkanın önünde duran çocuğa yumruklu saldırı! Hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp gitti Dükkanın önünde duran çocuğa yumruklu saldırı! Hiçbir şey olmamış gibi yürüyüp gitti Eyüp Sultan Camisi, ramazan ayı için gül suyuyla yıkandı Eyüp Sultan Camisi, ramazan ayı için gül suyuyla yıkandı

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eyüp Sultan Camii ve Meydanı gül suyu ile yıkandı - Son Dakika


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