Eyüpsultan Belediyesi "Boğaz Gezileri" başladı - Son Dakika
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Eyüpsultan Belediyesi "Boğaz Gezileri" başladı

13.06.2022 14:20
Eyüpsultan Belediyesi "Boğaz Gezileri" başladı

Eyüpsultan Belediyesi her yıl geleneksel olarak düzenlediği "Boğaz Gezileri" başladıEyüpsultan'da ikamet eden vatandaşlara yönelik düzenlenen geziler çerçevesinde perşembe ve cuma günleri kadınlara özel, pazartesi günleri ise genel seferler gerçekleştiriliyor.

Eyüpsultan Belediyesi her yıl geleneksel olarak düzenlediği "Boğaz Gezileri" başladı

Eyüpsultan'da ikamet eden vatandaşlara yönelik düzenlenen geziler çerçevesinde perşembe ve cuma günleri kadınlara özel, pazartesi günleri ise genel seferler gerçekleştiriliyor. Eyüpsultan İskelesi'nden tekneye binen vatandaşlar iki saat süren gezi boyunca boğazın keyfini doyasıya yaşıyor. İstanbul Boğazı'nın tarihi ve mimari güzelliklerini gözler önüne seren gezi süresince vatandaşlar, cep telefonlarıyla çektikleri fotoğraflarla bu keyifli anları kayıt altına almayı da ihmal etmiyor. Kendilerine ikram edilen meyve suyu ve simit eşliğinde boğazın eşsiz güzelliğinin tadını çıkaran Eyüpsultanlılar, zaman zaman da teknede çalan hareketli müzikler eşliğinde bol bol oynayıp anın tadını çıkarıyorlar. - İSTANBUL

Eyüpsultan Belediyesi Boğaz Gezileri başladı
Eyüpsultan Belediyesi Boğaz Gezileri başladı
Eyüpsultan Belediyesi Boğaz Gezileri başladı
Eyüpsultan Belediyesi Boğaz Gezileri başladı
Eyüpsultan Belediyesi Boğaz Gezileri başladı

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Kaynak: İHA

Eyüpsultan Belediyesi, Eyüpsultan, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eyüpsultan Belediyesi 'Boğaz Gezileri' başladı - Son Dakika

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