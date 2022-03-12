Eyüpsultan'da çocukların kar sevinci - Son Dakika
Üye Girişi

Eyüpsultan'da çocukların kar sevinci

12.03.2022 21:07
Eyüpsultan'da çocukların kar sevinci

İstanbul'da aniden bastıran kar yağışı Eyüpsultan'ı beyaza bürüdü.

İstanbul'da aniden bastıran kar yağışı Eyüpsultan'ı beyaza bürüdü. Sokağa çıkan çocuklar ise kartopu oynayarak, gönüllerince eğlendi.

İstanbul'da akşam saatlerinde bastıran kar yağışı çocukları sevindirdi. Eyüpsultan'da ortalık beyaza bürününce çocuklar kendilerini sokağa attı. Yakınlarıyla kar topu oynayan çocuklar doyasıya eğlendi. Araçların üzerindeki kar yığınlarını toplayarak birbirlerine atan çocuklar karın tadını çıkardı.

Kar yağdığına sevindiğini söylediğini söyleyen Duru Aydemir, "Çok güzel. Kuzenlerimle kartopu oynuyoruz" dedi. - İSTANBUL

YORUMLAR
500
İstanbul'da kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor İstanbul'da kar yağışı trafiği olumsuz etkiliyor Kar yağışı etkili oluyor - Pendik/Ortaköy/Çekmeköy/Ümraniye/Sarıyer/Maslak/Sultanbeyli Kar yağışı etkili oluyor - Pendik/Ortaköy/Çekmeköy/Ümraniye/Sarıyer/Maslak/Sultanbeyli

Eyüpsultan, İstanbul, kar, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Eyüpsultan'da çocukların kar sevinci - Son Dakika


Son Dakika
21:07 Altın ve dolar uzmanı İslam Memiş, ''Daha ağır tahribatlar olabilir'' uyarısında bulundu!
21:05 Trabzonspor, adım adım şampiyonluğa gidiyor! Göztepe maçını 4 golle kazandı
20:44 Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde gerginlik! AK Partili ve MHP'liler arasında 6 ve 9 krizi yaşandı
20:41 Galatasaray savunması, Xavi'yi şaşırttı: Karşılaşmadığımız bir savunma seviyesi
20:39 Zelenski'den savaş açıklaması: Düşman, Kiev'e ancak hepimizi yok etmesi halinde girebilir
20:01 Trabzon'da otobüs yolcularına şaşırtan sürpriz! Kart okutanlar duydukları sese inanamadı
19:58 Birleşmiş Milletler açıkladı! Rusya Ukrayna savaşında son rakam 3 milyona geldi
14:14 İkinci el araç fiyatları uçtu, piyasalar durgunlaştı: Satış yapılamıyor
19:42 Son Dakika: Ülkemizde 12 Mart günü koronavirüs sebebiyle 132 kişi vefat etti, 20 bin 465 yeni vaka belirlendi
19:41 Denizli'de yaşayan moda tasarımcısı otomobilinde arkadaşı tarafından bıçaklanarak öldürüldü!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.03.2022 21:19:01. #1.13#
SON DAKİKA: Eyüpsultan'da çocukların kar sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement