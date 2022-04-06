Fadıloğlu önce veli toplantısına katıldı, sonra evde ziyaret etti - Son Dakika
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Fadıloğlu önce veli toplantısına katıldı, sonra evde ziyaret etti

06.04.2022 14:24
Fadıloğlu önce veli toplantısına katıldı, sonra evde ziyaret etti

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, daha önce okulda ziyaret ederek veli toplantısına katıldığı Rabia Altıparmak'ı verdiği söz üzerine iftar öncesi evinde ziyaret etti.

Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, daha önce okulda ziyaret ederek veli toplantısına katıldığı Rabia Altıparmak'ı verdiği söz üzerine iftar öncesi evinde ziyaret etti.

Ramazan ayı dolayısıyla iftar öncesi aile ziyaretleri gerçekleştiren Şehitkamil Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, 4 ailenin evine konuk oldu. Aile üyelerinin sorunlarını dinleyen Başkan Fadıloğlu, sorunların çözüme kavuşturulması adına ellerinden gelen gayreti göstereceklerini vurguladı. Başkan Rıdvan Fadıloğlu, ilk ziyaretini 5 çocuk babası Rasim Sert'in evine yaptı. Başkan Fadıloğlu, daha sonra 3 çocuk babası Abdülkadir Çakaloğlu'nu evinde ziyaret etti. Başkan Fadıloğlu, sonraki ziyaretini ise 2 çocuk annesi Fatma Altıparmak'ın evine, son ziyaretini de 2 çocuk annesi Ezgi Gür'ün evine yaptı. Ailelerin çocuklarıyla yakından ilgilenen ve onlara çeşitli hediyeler armağan eden Başkan Fadıloğlu, aile ziyaretlerinin devam edeceğini kaydetti.

"Onlar okuyacaklar, iyi insan olacaklar"

Önceki hafta yetim Rabia Altıparmak'ın okuldaki veli toplantısına katılan Başkan Rıdvan Fadıloğlu, Rabia tarafından evine davet edilmişti. Rabia'ya verdiği sözü tutan ve kendisini evinde ailesiyle birlikte ziyaret eden Başkan Fadıloğlu, "Bugün, Ramazan ayı münasebetiyle ev ziyaretleri yapıyoruz. Tabi bugün özel bir gündeyiz. Biz, Rabia ile okulda da görüşmüştük. Şimdi bugün de ev ziyaretine geldik. Rabia'ya akademik hayatında başarılar diliyorum. Rabia'nın annesini, böylesine pırıl pırıl evlatlar yetiştirdiği için tebrik ediyorum. İnşallah onlar okuyacaklar, iyi insan olacaklar. Vatana, millete hayırlı evlatlar olacaklar. Bizler çocuklarımız için çalışıyoruz, onlara dua ediyoruz, onlardan da bizlere dua etmelerini bekliyoruz. Amacımız bu topraklar üzerinde huzur içerisinde, barış içerisinde hep birlikte yaşamak. Bizim, ayrımız gayrımız yoktur. Allah, ne verdiyse ona şükredeceğiz. Allah'ın verdiği nimetlerle yaşamaya devam edeceğiz. Bize düşen kulluk vazifesini yerine getirmek. İmtihanımızı inşallah başarılı bir şekilde geçirirsek öbür dünyamız mamur olacak. Ben, tüm ekip arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Ev ev dolaşarak kardeşlerimizin birebir meseleleriyle ilgileniyorlar. Rabia'nın da daha önce velisi olarak okuluna gitmiştim, bugün de evinde ziyaret etme sözü vermiştim. Ev sahipliliği için çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

"Her şeyimizle özel olarak ilgileniyorlar"

Anne Fatma Altıparmak, ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Bugün başkanımız bizi ziyarete geldi. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Her şeyimizle özel olarak ilgileniyorlar. Merhamet Eli projesi ile bizi buldular. Her şeyimizle ilgilenip bizi bir araya getiriyorlar. Derdimizi, sıkıntımızı dinliyorlar. İhtiyaçlarımızı gideriyorlar. Bin kere teşekkür ediyorum. Ben, bugün çok mutluyum. Başkanımız, okula da geldi. Kızımın bir şikayeti vardı, çözdüler. Çok teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - GAZİANTEP

Fadıloğlu önce veli toplantısına katıldı, sonra evde ziyaret etti
Fadıloğlu önce veli toplantısına katıldı, sonra evde ziyaret etti
Fadıloğlu önce veli toplantısına katıldı, sonra evde ziyaret etti
Fadıloğlu önce veli toplantısına katıldı, sonra evde ziyaret etti
Fadıloğlu önce veli toplantısına katıldı, sonra evde ziyaret etti
Fadıloğlu önce veli toplantısına katıldı, sonra evde ziyaret etti

YORUMLAR
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Şehitkamil'de on binlerce aileye gıda yardımı desteği Şehitkamil'de on binlerce aileye gıda yardımı desteği Alaca Belediyesi ihtiyaç sahiplerini ramazanda da unutmuyor Alaca Belediyesi ihtiyaç sahiplerini ramazanda da unutmuyor

Rabia Altıparmak, Şehitkamil, Ramazan, Mevla, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fadıloğlu önce veli toplantısına katıldı, sonra evde ziyaret etti - Son Dakika


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