Farklı ülkelerden 100 çocuk Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
Üye Girişi

Farklı ülkelerden 100 çocuk Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti

22.04.2022 17:54
Farklı ülkelerden 100 çocuk Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti

İstanbul Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 13'ncüsü düzenlenen 'Uluslararası Barış Ekmeği Festivali' çerçevesinde 10 farklı ülkeden 100 çocuk Çanakkale'de bulunan Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.

İstanbul Esenler Belediyesi tarafından bu yıl 13'ncüsü düzenlenen 'Uluslararası Barış Ekmeği Festivali' çerçevesinde 10 farklı ülkeden 100 çocuk Çanakkale'de bulunan Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti.

Çanakkale'nin Eceabat ilçesinde yer alan Şehitler Abidesi'ne; Azerbaycan, Kazakistan, Tacikistan, Özbekistan, Kırgızistan, Gagavuzya, Irak Türkmenleri, Romanya, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'den toplam 100 çocuk geldi. Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alan Başkanı İsmail Kaşdemir tarafından karşılanan çocuklara çeşitli hediyeler takdim edildi.

Şehitliklere gelen çocuklara rehberler tarafından Çanakkale Muharebelerinin tarihi anlatıldı. Buradaki temsili şehit mezarlıklarını ziyaret eden çocuklar, Şehitler Abidesi'nin önünde hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra alandan ayrıldı. - ÇANAKKALE

Farklı ülkelerden 100 çocuk Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti
Farklı ülkelerden 100 çocuk Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti
Farklı ülkelerden 100 çocuk Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti
Farklı ülkelerden 100 çocuk Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti
Farklı ülkelerden 100 çocuk Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti
Farklı ülkelerden 100 çocuk Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti

YORUMLAR
500
Trabzon'da karısını tabancayla öldüren kişi tutuklandı Trabzon'da karısını tabancayla öldüren kişi tutuklandı Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yıl dönümü tören provası yapıldı Çanakkale Kara Savaşları'nın 107. yıl dönümü tören provası yapıldı

Kazakistan, Azerbaycan, Çanakkale, Esenler, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Farklı ülkelerden 100 çocuk Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti - Son Dakika


Son Dakika
17:47 Fenerbahçe takım otobüsünün şoförü Ufuk Kıran, Fenerbahçe'ye hakkını helal etmediğini açıkladı
17:35 Başak Cengiz'ın karar duruşmasının ardından acılı anneden ilk yorum: Orucumu Başak'ımın bayramıyla açacağım
17:29 Restoranda yedikleri yemek sonrası bir evladını kaybeden anne: Diğer çocuğum yoğun bakımda, ne olur bu çocuğumu kurtarın
17:04 Fatih Terim, Dünya Kupası'nda Katar Milli Takımı'nın başına geçmeye hazırlanıyor
16:49 Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Artık hastanelere randevusuz gidilebilecek
16:28 Bahçeli elektrik faturasını ödemeyen Kılıçdaroğlu'na yüklendi: Milletimizin ışığını söndürmeyi amaçlayanlar...
16:19 Evliliğinde şiddet gördüğünü söyleyen Gonca Derin'den dikkat çeken açıklama: Postmodern Bergen'im
16:13 2 yaşındaki erkek çocuğu annesinin sevgilisinin cinsel saldırısına uğradı: Saldırgan hakkında 60 yıl hapis istendi
15:56 İtalya'dan, Konyaspor'un yıldızına büyük teklif! Anlaşma sağlanırsa rekor kırılacak
15:22 Kılıçdaroğlu'na faturasının ne kadar geldiği sorusuna cevap veremedi: Otomatik olarak yatırılıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.04.2022 18:11:03. #1.12#
SON DAKİKA: Farklı ülkelerden 100 çocuk Şehitler Abidesi'ni ziyaret etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement