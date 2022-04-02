Fatih Belediyesinden Sultanahmet Meydanı'ndaki Ramazan etkinliklerine yönelik açıklama - Son Dakika
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Fatih Belediyesinden Sultanahmet Meydanı'ndaki Ramazan etkinliklerine yönelik açıklama

02.04.2022 22:41
Fatih Belediyesinden Sultanahmet Meydanı'ndaki Ramazan etkinliklerine yönelik açıklama

Fatih Belediyesinden Sultanahmet Meydanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yapacağı Ramazan etkinliklerine izin verilmediği, Fatih Belediyesinin etkinliklerine ise izin verildiği yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Fatih Belediyesinden Sultanahmet Meydanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yapacağı Ramazan etkinliklerine izin verilmediği, Fatih Belediyesinin etkinliklerine ise izin verildiği yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Fatih Belediyesinden Sultanahmet Meydanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yapacağı Ramazan etkinliklerine izin verilmediği, Fatih Belediyesinin etkinliklerine ise izin verildiği yönündeki iddialara ilişkin yazılı açıklama yapıldı. Fatih Belediyesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bugün bazı basın yayın mecralarında, Sultanahmet Meydanı'nda İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılması düşünülen Ramazan etkinliklerine izin verilmediği, Fatih Belediyesinin etkinliklerine ise izin verildiği açıklamaları ve yorumlarının yer aldığı görülmüştür. Kamuoyunu doğru bilgilendirmek ve konuyu açıklığa kavuşturmak amacıyla aşağıdaki açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Şöyle ki:

Fatih Belediyesi olarak, 15 Mart 2020-15 Nisan 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek, kaybolan mesleklerin duyurulacağı 'Zanaat 2020 Projesinin' Sultanahmet ve Eminönü Meydanlarında kurulacak stantlarda halkımıza duyurulması için yaptığımız başvuru üzerine; İstanbul IV Numaralı Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu 26 Şubat 2020 tarihinde, 'Sultanahmet Meydanı'nın Dünya Kültürel Miras alanında olduğu, Eminönü Yeni Cami Meydanı çevresinde korunması gerekli anıt eserlerin görünürlüğünü olumsuz etkilemesi, yaya geçişinin daraltılması ve meydan çevresindeki kültür varlıklarına erişimin kısıtlanması vb. nedenlerle meydana stant ve sahne kurulmasının uygun olmadığına' kararını vermiştir. Kararda da açıkça görüleceği gibi, Koruma Kurulu İstanbul'umuz ve ilçemizdeki tarihi ve kültürel mirasımızın korunmasına yönelik bu önemli kararına aykırılık teşkil edecek, herhangi bir etkinlik düzenlenmemiş, önümüzdeki dönemde de böyle bir planlamamızın bulunmadığını da belirtmek isteriz." - İSTANBUL

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İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Sultanahmet, İstanbul, Fatih, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fatih Belediyesinden Sultanahmet Meydanı'ndaki Ramazan etkinliklerine yönelik açıklama - Son Dakika


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