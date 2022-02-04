Fatih'in ilk anne çocuk merkezi FANÇO hizmete açıldı - Son Dakika

Fatih'te sadece annelerin çocuklarıyla birlikte eğlenerek verimli zaman geçirebileceği Sümbülefendi FANÇO (Fatih Anne ve Çocuk Merkezi) hizmete açıldı.

Fatih Belediyesi, sadece annelerin çocuklarıyla birlikte eğlenerek verimli zaman geçirebileceği Sümbülefendi FANÇO (Fatih Anne ve Çocuk Merkezi)'ni hizmete açtı. Yaklaşık bin 600 metrekarelik alanda bahçesinde kum havuzu, hobi bahçesi, arkeoloji havuzu, açık satranç alanı ve yeşil alanlarıyla birlikte hizmet veren olan Sümbülefendi FANÇO'nun yeni oyun arkadaşları yerini almaya başladı. 300 metrekarelik alanda. 50 çocuğa hizmet veren kütüphanesi de bulunan Sümbülefendi FANÇO'da; Hacivat ve Karagöz köşesi, masal köşesi, bilim köşesi, heceleme duvarı, zaman duvarı, sinema köşesi, müzik köşesi gibi atölye çalışmalarının yapılacağı özel alanlar yer alacak. Anne ve çocukların birlikte eğlenceli ve eğitici vakit geçirebilmelerine imkan sağlayacak olan FANÇO'nun bir şubesi de kısa bir süre sonra Silivrikapı Mahallesi'nde hizmete açılacak.

FANÇO'nun sömestr tatilinde büyük ilgi gördüğünü söyleyen Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, "Fatih'e kazandırdığımız anne çocuk merkeziyle ilçenin önemli eksikliklerinden birini daha gidermiş olduk. Annelerimizin çocuklarıyla çok güzel vakit geçirdikleri bir merkez haline geldi. Çocuklarımız ve annelerimiz burada hem öğreniyor hem okuyor hem kaliteli vakit geçiriyor hem de bilinçleniyor.' Diyerek FANÇO'nun ikincisini ise Silivrikapı'da hizmete açacaklarını belirtti. - İSTANBUL