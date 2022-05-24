Feci kazada freni boşalan kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika
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Feci kazada freni boşalan kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

24.05.2022 12:30

Feci kazada freni boşalan kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybettiKOCAELİ Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni boşalan kamyonun çarpması neticesinde ağır yaralanan Ayşegül Tarhan hayatını kaybetti.

Feci kazada freni boşalan kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

KOCAELİ Kocaeli'nin Gebze ilçesinde freni boşalan kamyonun çarpması neticesinde ağır yaralanan Ayşegül Tarhan hayatını kaybetti.

Kaza, dün akşam saatlerinde İstasyon Mahallesi Birlik Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Serdar B. idaresindeki 35 AVA 260 plakalı halat yüklü kamyonun, cadde üzerinde yokuş aşağı inerken bir anda freni boşaldı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, bakkalın önünde bulunan kamelyaya çarparak yan yattı. O sırada kamelyada oturan baba Halis Tarhan, kızları Reyhan Tarhan ve Ayşegül Tarhan ile kamyon sürücüsü Serdar B. yaralandı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde yaptı. Sokak ise tedbir amaçlı trafiğe kapatıldı. Ambulanslara alınan yaralılar, tedavi edilmek üzere çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Ağır yaralı olarak hastaneye götürülen Ayşegül Tarhan, burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Tarhan'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Kazayla ilgili incelemelerin devam ettiği öğrenildi.

Feci kazada freni boşalan kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti
Feci kazada freni boşalan kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti
Feci kazada freni boşalan kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti
Feci kazada freni boşalan kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti

YORUMLAR
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Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Feci kazada freni boşalan kamyonun çarptığı kadın hayatını kaybetti - Son Dakika


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