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Fedakar öğretmen tekerlekli sandalye ile derse giriyor - Son Dakika

Fedakar öğretmen tekerlekli sandalye ile derse giriyor

30.12.2021 13:39
Fedakar öğretmen tekerlekli sandalye ile derse giriyor

Öğrencileriyle basketbol oynadığı sırada dizi dönen ve çapraz bağları kopan Türkçe öğretmeni Burak Kıyıcıoğlu, raporlu olmayı reddederek tekerlekli sandalye ile derse giriyor.

Öğrencileriyle basketbol oynadığı sırada dizi dönen ve çapraz bağları kopan Türkçe öğretmeni Burak Kıyıcıoğlu, raporlu olmayı reddederek tekerlekli sandalye ile derse giriyor. Fedakar öğretmen, öğrencilerinin mağdur olmaması için dersleri aksatmıyor.

Atakum ilçesinde öğretmenlik yapan Türkçe öğretmeni Burak Kıyıcıoğlu, öğrencileriyle birlikte basketbol oynarken çapraz bağları koptu. Doktorlar ise öğretmenin rapor almasını ve dinlenmesini söyledi. Türkçe öğretmeni Kıyıcıoğlu ise başta Liselere Geçiş Sınavı'na(LGS) hazırlanan öğrenciler ve diğer alt sınıftaki öğrencilerinin mağduriyet yaşamaması için tekerlekli sandalye ile derse giriyor. Öğrencileri ise kendilerini yalnız bırakmaması dolayısıyla öğretmenleri Kıyıcıoğlu'na mini bir sürpriz hazırladı.

"Öğrencilerimi düşünerek rapor almayı kabul etmedim"

Süreci anlatan fedakar öğretmen Burak Kıyıcıoğlu, "8. sınıf öğrencilerimizle basketbol oynamak için dışarıdaydık. Ayağım burkuldu ve dizim geri döndü. Daha sonrasında yapılan kontrollerde doktorlar çapraz bağlarımın koptuğunu söyledi. Raporlu olmam gerektiğini ve istirahat etmemi söylediler. Benim de Liselere Geçiş Sınavı'na hazırlanan öğrencilerim var. Okulun 8. sınıf öğrencilerinin Türkçe derslerine ben giriyorum. Onları ve diğer kademelerdeki öğrencileri düşünerek rapor almayı kabul etmedim ve şu anda okulumdayım. Tekerlekli sandalye yardımıyla derslerime devam ediyorum. Zaman zaman zorluklar yaşıyorum ama gerek öğretmen arkadaşlarımız gerek öğrencilerimiz çok yardımcı oluyorlar. O yüzden en az hasar ile atlatmaya çalışıyoruz. Öğrencilerimiz de sağ olsunlar güzel bir sürpriz hazırlamışlar" dedi.

"İyi ki böyle bir öğretmenimiz var, hasta gününde bile yanımıza geliyor"

Öğrencilerden Erdem Yalçın, "Öğretmenimizin bu durumunu öğrendiğimizde ilk olarak çok üzülmüştük. Öğretmenimizin ayağı sakatlanmıştı, biz de geleceğini bilmiyorduk. Bize de sürpriz oldu. Geldiğinde ona küçük bir sürpriz hazırlamak istedik. Öğretmenimizde geçen süreci bize anlattı. İyi ki böyle bir öğretmenimiz var. Hasta gününde bile yanımıza geliyor" diye konuştu.

"Kitap okumayı onunla sevdik"

Öğrenci Asya Albayrak ise, "Biz buradaki 21 kişilik sınıf olarak ayrıca bütün okul olarak öğretmenimizi çok seviyoruz. İstese rapor alıp gelmezdi. Bizi yalnız bırakmak istemedi ve bizim derslerimize girdi. Biz onunla Türkçeyi, kitap okumayı çok sevdik" şeklinde konuştu. - SAMSUN

Fedakar öğretmen tekerlekli sandalye ile derse giriyor
Fedakar öğretmen tekerlekli sandalye ile derse giriyor
Fedakar öğretmen tekerlekli sandalye ile derse giriyor
Fedakar öğretmen tekerlekli sandalye ile derse giriyor

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Türkçe Öğretmeni, basketbol, Öğretmen, LGS, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fedakar öğretmen tekerlekli sandalye ile derse giriyor - Son Dakika


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