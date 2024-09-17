Fernas İşçileri Eylemde: Sendika Destek Veriyor

Yerel

(MANİSA) - Bağımsız Maden İş Sendikası Genel Başkanı Gökay Çakır, Fernas işçilerinin eylemine ilişkin "Bu işçilerin çocukları, eşleri var. Evlerine götürecek ekmekleri var. Bir an önce bu müzakereyi yapalım. Biz eylem taraftarı değiliz. Gelin, hep beraber masaya oturalım. İşçilerin talebi çok değil. Sadece iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği sağlansın, bir de Soma'daki mevcut şirketlerde işçilerin aldığı maaş neyse bu arkadaşlar da aynı maaşı alsın. Talebimiz bu" dedi.

Fernas Madencilik'te çalışan işçilerin sendikalı oldukları gerekçesi ile işten atılmalarının ardından başlayan eylemler 23 gündür devam ediyor. Genel merkezi Manisa'nın Soma ilçesinde bulunan Bağımsız Maden İş Sendikası, işçilere destek açıklaması yaptı. Sendika Genel Başkanı Gökay Çakır, şunları söyledi:

"Sendikaya üye oldukları için işten atıldılar"

"23 gündür Fernas Şirketi'nde eylemdeyiz. Eylemimiz Türkiye gündemine oturdu. Burada 6 arkadaşımız işten atıldı. Bu 6 arkadaşımızın işten atılma sebebi, Bağımsız Maden İş Sendikası'na üye olmaları. Bu arkadaşlarımızın hakkında tutanak dahi yok, ihtar da yok. Sendikaya üye oldukları için işten atıldılar. Bu arkadaşlarımızın çocukları var, okula giden çocukları var. Karda, kışta, yağmurda bu insanlar sendikaya üye oldu diye işten atılamaz. Anayasanın 51. maddesi çok açık ve net; isteyen istediği sendikaya üye olabilir. Şu anda 5 arkadaşımız Bodrum'da eyleme devam ediyor. Fernas Şirketi'nin otelinin bulunduğu yerde eylemlerini sürdürüyorlar. Ankara'da da eylemler devam ediyor. Şu anda 24 arkadaşımız gözaltında, 8 arkadaşımız da bulundukları yerlerde eylemlerine devam ediyor. Biz Bağımsız Maden İş Sendikası olarak şunu söylüyoruz; bu işçilerin çocukları, eşleri var. Evlerine götürecek ekmekleri var. Bir an önce bu müzakereyi yapalım. Biz eylem taraftarı değiliz. Gelin, hep beraber masaya oturalım. İşçilerin talebi çok değil. Sadece iş yerinde iş sağlığı ve güvenliği sağlansın, bir de Soma'daki mevcut şirketlerde işçilerin aldığı maaş neyse bu arkadaşlar da aynı maaşı alsın. Talebimiz bu.

"Masada müzakereye açığız, her zaman oturmaya hazırız"

23 gündür süren eylemimizde şu anda Fernas Madeni'nin önünde 20 arkadaşımız var, 5 arkadaşımız Bodrum'da, 32 arkadaşımız Ankara'da. Ankara'daki arkadaşlarımızdan 24'ü şu anda gözaltında. Diğer 8 arkadaşımız bulundukları yerde eyleme devam ediyorlar. Biz Bağımsız Maden İş Sendikası olarak şunu söylüyoruz; bu işçilerin haklı talepleri var ve bu talepler çok önemli ve değerli. Bu yüzden mücadeleyi başlattık. İşçi arkadaşlarımızın talepleri. iş sağlığı ve güvenliğinin sağlanması ve diğer madenlerde çalışan işçilerle maaşların aynı seviyeye getirilmesidir. Bunun için mücadele veriyoruz. Masada müzakereye açığız, her zaman oturmaya hazırız. Yeter ki işçi sınıfının istekleri yerine gelsin. Biz bu masadan çekilmeyi de biliriz. Eğer işçi kardeşlerimizle oturmak istiyorsanız, işçi kardeşlerimizle masaya oturabilirsiniz. Biz kenarda durabiliriz. Yeter ki işçi kardeşlerimiz işine, aşına, eşine dönsün. Bizim isteğimiz sadece budur."