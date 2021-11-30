Fethiye 'Kısa Mola' merkezinde yüzler gülüyor - Son Dakika

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Türkiye'de bir ilk olarak 2016 yılında Menteşe ilçesinde hizmete açtığı Kısa Mola Merkezi, Fethiye ilçesinde de yüzleri güldürürken Milas ve Marmaris ilçelerinde hizmetlerine devam ediyor.

Fethiye'de 2018 yılından bugüne 61 aileye bin 55 kez hizmet verdi

Ailelerin engelli çocuklarını bırakabilecekleri huzurlu, güvenli ve keyifli bir ortamın sunulduğu Fethiye Kısa Mola Merkezi'nde çocuklar eğlenceli etkinliklerle kaliteli zaman geçiriyor. Engelli bireylerin güzel zaman geçirdiği projede aileler kısa bir mola verirken, çocukların kişisel gelişimine de büyük katkı sunuluyor. Merkezde engelli bireyler alanında uzman personel ile birlikte zaman geçirerek çeşitli etkinliklere katılıyor. Engelli bireylerini Büyükşehir Belediyesi'nin Kısa Mola Merkezlerine emanet eden aileler, günlük işlerini rahatlıkla hallederken, kendilerine de zaman ayırabiliyor. Örnek proje olarak hayata geçen Fethiye Kısa Mola Merkezi, kurulduğu 2018 yılından bugüne 61 aileye bin 55 kez hizmet verdi.

Engelli bireyler evinden alınıp evine bırakılıyor

İl genelindeki Kısa Mola Merkezlerinden yararlanmak isteyen engelli bireyler, talep etmeleri halinde özel dizayn edilen araçlarla evlerinden alınarak merkeze getiriliyor ardından tekrar evine geri bırakılıyor. Ayrıca merkezler engelli bireyler gelmeden önce ve gittikten sonra dezenfekte ediliyor. Görevli personel maske ve siperlik ile hizmet verirken, her engelli bireyden sonra maske değişimi sağlanıyor. Randevusu kesinleşmiş engelli bireylerin transfer işleminde araçta şoför ve refakatçı dışında kimse bulunmuyor ve maske ile hijyen kuralları çerçevesinde nakil işlemi gerçekleştiriliyor. - MUĞLA