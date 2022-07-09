Bir süre devam eden kovalamacada hastane bahçesinde sıkıştırılan koç, ikinci denemede de yakalanamadı. Hızla koşarak bölgeden uzaklaşarak yola çıkan kurbanlık hayvan gözden kayboldu.

İtfaiye binası karşısındaki Tokat Devlet Hastanesi bahçesine giren koç, hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Poliklinik binası girişinde sıkıştırılan koç, kendisini yakalamak isteyen itfaiye erleri ve basın mensuplarının arasından kaçmayı başardı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Firar eden kurbanlık koç, hastane bahçesini birbirine kattı - Son Dakika

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