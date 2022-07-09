Firar eden kurbanlık koç, hastane bahçesini birbirine kattı - Son Dakika
Üye Girişi

Firar eden kurbanlık koç, hastane bahçesini birbirine kattı

09.07.2022 10:13
Firar eden kurbanlık koç, hastane bahçesini birbirine kattı

Tokat'ta sahibinin elinden kaçan kurbanlık koç hastane bahçesini birbirine kattı. Kovalamacada hastane bahçesinde sıkıştırılan koç, ikinci denemede de yakalanamadı. Hızla koşarak bölgeden uzaklaşarak yola çıkan kurbanlık hayvan gözden kayboldu.

Tokat Belediyesi itfaiyesi önünde sahipsiz olarak dolaşan koçu ekipler fark etti. Kurbanlık koçu yakalamak isteyen itfaiye erleri, kaçan hayvanı takip etmeye başladı.

Firar eden kurbanlık koç hastane bahçesini birbirine kattı

HASTANE BAHÇESİNDE SIKIŞTIRDILAR

İtfaiye binası karşısındaki Tokat Devlet Hastanesi bahçesine giren koç, hareketli anların yaşanmasına neden oldu. Poliklinik binası girişinde sıkıştırılan koç, kendisini yakalamak isteyen itfaiye erleri ve basın mensuplarının arasından kaçmayı başardı.

Firar eden kurbanlık koç hastane bahçesini birbirine kattı

Bir süre devam eden kovalamacada hastane bahçesinde sıkıştırılan koç, ikinci denemede de yakalanamadı. Hızla koşarak bölgeden uzaklaşarak yola çıkan kurbanlık hayvan gözden kayboldu.

Firar eden kurbanlık koç hastane bahçesini birbirine kattı
YORUMLAR
500
Balıkesir'de seyir halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu Balıkesir'de seyir halindeyken yanan otomobilde hasar oluştu D-650'de yolcu otobüsü ile kargo kamyonu çarpıştı: 2 yaralı D-650'de yolcu otobüsü ile kargo kamyonu çarpıştı: 2 yaralı
Kaynak: İHA

Tokat Belediyesi, İtfaiye, Tokat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Firar eden kurbanlık koç, hastane bahçesini birbirine kattı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
21:12 Galatasaray, KAP'a bildirdi! Marcao için Sevilla ile görüşmeler başladı
20:51 Rusya, Türkiye üzerinden yapılan BM yardımlarının veto etti! Suriye'de 4 milyondan fazla insan da açlık riskiyle karşı karşıya
20:33 Galatasaray'dan Mostafa Mohamed hamlesi! Zamalek'e ödenen bonservis bedeli belli oldu
20:28 Ümit Özdağ sığınmacılara yönelik ithamları sonrası dışlandı... AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'den, Zafer Partisi'ne bayram ambargosu
20:21 Songül Karlı ve eski eşi Metin Yüncü canlı yayında kavga etti!
20:08 Bakan Koca'dan bayram öncesi koronavirüs uyarısı: Hatırlatma dozu aşılarını ısrarla öneriyoruz
20:08 Halil Akbunar Westerlo'da! Göztepe kaptanının arkasından hüzünlü bir paylaşım yaptı
19:56 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin Devlet Başkanı Abbas ile görüştü! Birlik vurgusu dikkat çekti
19:41 Aslan'ın yeni transferi Sergio Oliveira, İstanbul'a ayak bastı! İşte ödenmesi beklenen bonservis bedeli
19:29 Cuma hutbesinde "Doktorların daha fazla öldürülmesini getirir" diyen imam hakkında soruşturma açıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.07.2022 10:28:17. #1.12#
SON DAKİKA: Firar eden kurbanlık koç, hastane bahçesini birbirine kattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement