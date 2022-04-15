Fransa'da market rafları boş kaldı - Son Dakika
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Fransa'da market rafları boş kaldı

15.04.2022 17:22
Fransa'da market rafları boş kaldı

Fransa'da, Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle marketlerde ayçiçek yağı raflarının boş kalmasının ardından yağ satışına sınırlama kondu.

Fransa'da, Ukrayna'da devam eden savaş nedeniyle marketlerde ayçiçek yağı raflarının boş kalmasının ardından yağ satışına sınırlama kondu.

Ukrayna- Rusya savaşının ardından ortaya çıkan ayçiçek yağı sıkıntısı Fransa'ya ulaştı. Ülkedeki birçok zincir markette ayçiçek yağı reyonları boş kalırken, bazı marketlerde ayçiçek yağı alımına sınırlama getirildi. Bir market boş ayçiçek yağı reyonuna astığı yazılarda, "Mevcut şartlar nedeniyle bazı ürünlerde tedarik sorunları yaşıyoruz. Bu nedenle, bazı yemeklik yağ markaları stokta kalmamıştır" ve "Yağ alımı müşteri başına maksimum 3 ürün" ifadelerini kullanarak müşterilerine açıklama yaptı. Bir diğer zincir marketi ise yağ alımını aile başına 3 şişeyle sınırlandırdı. Yapılan açıklamada "Küresel kıtlık nedeniyle, yağ şişesi sayısını hane başına 3 şişe ile sınırlamaya karar verdik" ifadeleri kullanıldı.

Fiyatlar iki katına çıktı

Ayçiçek yağının fiyatında görülen artışın restoranları ve hazır gıda sektörünü de zor duruma sokacağı bekleniyor. Fransız cipsleri üreten So Chips'in kurucu ortağı Julie Gérard, "Savaştan önce, Ocak 2022'de bin litre ayçiçek yağını bin 800 euro'ya satın alıyorduk. Bugün fiyat 3 bin 600 euro'ya yükseldi" dedi. Bazı üreticiler ise fiyatları artırmaktan kaçınmak için ayçiçek yağını kolza tohumu, hindistancevizi yağı gibi diğer bitkisel yağlarla değiştirdiği bildirildi. İşlenmiş Gıda Ürünleri Şirketleri Derneği (ADEPALE) Başkanı Jéröme Foucault, "Bazı üreticiler ayçiçek yağı tedarikinde kesinti yaşamaya çok yakın. Önümüzdeki haftadan itibaren bazıları ayçiçek yağı yerine kolza yağı, soya fasulyesi yağı ve hatta palmiye yağı kullanmaya zorlanacak" dedi.

Fransa'da üretilen ayçiçek yağı ulusal ihtiyaçları karşılamaya yetmiyor. Yılda 500 bin ton ayçiçek yağı üretilen ülkede 800 bin ton bitkisel yağ tüketiliyor. Gıda şirketi Avril'e göre Fransa tüm ayçiçek yağı ithalatını Ukrayna'dan yapıyor. - PARİS

Fransa'da market rafları boş kaldı
Fransa'da market rafları boş kaldı
Fransa'da market rafları boş kaldı

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Ukrayna, Fransa, Market, Savaş, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fransa'da market rafları boş kaldı - Son Dakika


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