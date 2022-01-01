Üye Girişi
Fransa yeni yıla Covid-19 kısıtlamaları gölgesinde girdi - Son Dakika

Fransa yeni yıla Covid-19 kısıtlamaları gölgesinde girdi

01.01.2022 03:06
Fransa yeni yıla Covid-19 kısıtlamaları gölgesinde girdi

Fransa yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2022'ye Covid-19 kısıtlamalarının gölgesinde merhaba dedi.

Fransa yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 2022'ye Covid-19 kısıtlamalarının gölgesinde merhaba dedi.

Başkent Paris sokakları ise kısıtlamalar nedeniyle adeta terkedilmiş kent görünümü verdi.

Yeni tip korona virüs (Covid-19) salgının 5. dalgası ile mücadele eden Fransa, yeni yıla Covid-19 kısıtlamaları ile girdi. Ülkede 31 Aralık gecesi, bar ve kafelerde dans etmek yasaklanırken, 10 Aralık'tan bu yana kapalı olan gece kulüpleri yılbaşında da kapalı kaldı. Konser, havai fişek ve resmi kutlamalar iptal edilirken, ülke genelinde sokakta toplanmak ve alkol tüketmek yasaklandı. Fransa hükümeti, Başkent Paris'in dünyaca ünlü caddesi Champs-Elysee'de yeni yıl kutlamaları çerçevesinde havai fişek ve sokakta kutlamaları yasakladı. Paris'te bazı cadde ve sokaklar ise adeta terkedilmiş kent görünümü verdi. Açık olan yerler ise, gece yerel saatle 02.00 itibariyle kapanacak olması nedeniyle birçok Fransız yeni yıla evlerinde girmeyi tercih etti.

Paris'in yanı sıra Lyon kentinde vatandaşlar yeni yıla evlerinde girdi. Kent sokaklarına kısıtlamalar nedeniyle kimse çıkmazken, yeni yılda Lyon'u sessizlik kapladı.

Bölgelere özel kısıtlamalar

Fransız hükümeti tarafından yapılan açıklamada, başta Eiffel Kulesi çevresi olmak üzere, Champs-Elysee caddesi ve Seine Nehri kenarı halka kapatıldı. Ülkede, 31 Aralık akşamı yerel saatle 18.00 itibariyle alkol satışı ve sokaklarda alkol tüketimi yasaklanırken, yasağı ihlal edenlere 135 euro para cezası kesileceği duyuruldu. Paris Valiliği ise, yılbaşı gecesi için barları ve restoranları yerel saatle gece 02.00'de kapatmaya karar verirken, Strasbourg'un bulunduğu Bas Rhin Bölgesi Valiliği, 16 yaşından küçükler için saat 22.00 ile 06.00 arası sokağa çıkma yasağı karar aldı. Paris ve Lyon gibi büyük şehirlerde halka açık alanlarda maske takmak zorunlu hale geldi.

Evlerde özel partiler serbest

Geçtiğimiz yıl Fransa hükümeti, vatandaşların evlerinde 6 kişiden fazlasının bir araya gelmemesini tavsiye etmişti. Bu yıl ise hükümet, kesin bir konuk sayısı belirlemedi. Böylelikle bu yıl Fransa'da, evlerde kontrollere tabi olmayan özel partileri ölçüsüz organize etmek mümkün oldu.

Rekor vaka sayısı

Fransa'da Covid-19 salgınında vaka ve can kayıpları artmaya devam ediyor. Fransa Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, son 24 saatte 232 bin 200 yeni vaka tespit edilmesiyle rekor vaka sayısına ulaşıldı. Son vaka sayılarının ardından ülkede, toplam vaka sayısının 9 milyon 972 bin 800'e ulaştığı bildirildi. - PARİS

YORUMLAR
500

Togo Cumhuriyeti, Koronavirüs, Fransa, Paris, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Fransa yeni yıla Covid-19 kısıtlamaları gölgesinde girdi - Son Dakika


Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi Ultrason görüntüsüne bakan doktor, dakikalarca kendine gelemedi! Duyabileceğiniz en ilginç hamilelik hikayesi         
00:36
MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı MasterChef'te yarışan Burcu Önal'ın dudak dudağa pozları ortaya çıktı         
19:13
İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi İstanbul'da dev operasyon! 553 kilo 800 gram metamfetamin ele geçirildi         
16:03
Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada Yakutustan'da köpeklerin saldırısına uğrayan profesör feci şekilde can verdi! Ölmemek için direndiği anlar kamerada         
15:39
Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti Şarkıcı Ceylan'ın babası son yolculuğuna uğurlandı! Beyin kanaması geçirmişti         
15:38
16 mesleğe belge zorunluluğu getirildi 16 mesleğe belge zorunluluğu getirildi         
15:13
Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek Plastik poşetler 25 kuruştan satılmaya devam edecek         
14:38
2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı 2022'ye ilk Yeni Zelanda girdi! Yeni yıl havai fişek gösterileriyle karşılandı         
14:33
Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı Devriye gezen ekiplerin dikkatini çekti! Avukatın aracından çıkan esrarlı kek ağızları açık bıraktı         
12:52
Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak Son Dakika: Öğretmenler için 12 maddelik yasa teklifi Meclis'te! Maaşlarda 2 bin TL'ye kadar artış olacak         
11:58
Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum Son Dakika: Doların yeniden 13 lirayı aşması sonrası Erdoğan'dan ilk yorum: Geçici bir durum         
11:57
İçişleri Bakanlığı yılbaşında alarma geçti! Yeni yılın ilk ışıklarına kadar ekipler sahada, tedbirler en üst seviyede! İçişleri Bakanlığı yılbaşında alarma geçti! Yeni yılın ilk ışıklarına kadar ekipler sahada, tedbirler en üst seviyede!         
11:44
Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor Tuğba Ekinci'den hemcinslerini hedef alan çıkış: Kadınlarımız zevkini aldıktan sonra suçluyor         
11:22
Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı Son dakika: Merkez Bankası, 10 Aralık'ta piyasaya yaptığı üçüncü müdahalede 687 milyon dolar sattı         
10:33
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni yıl mesajı: Türkiye krizleri başarıyla atlatan ülke oldu         
10:16
Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu! Bir dönem tüm dünya bu evin içini konuşmuştu!         
10:14
Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı! Sonunu getiren şişeyle poz vermiş! Su sanıp içtiği mermer cilası sebebiyle ölen Özde'nin son fotoğrafı!         
09:21

Son Dakika Haberleri
01:33 Dindar seçmenin tercihinde büyük değişiklik: Yüzde 10 fikir ayrılığında
01:18 Varlık Barışı'ndan yararlanma süresi 6 ay uzatıldı
01:15 Erdoğan'ın kuzeninden elektrik zammı yorumu: Yılın ilk felaketi, ışıkları söndürüp uyuyalım
01:06 Gökçe Bahadır O Ses Türkiye yılbaşı programında jüriyi büyüledi!
00:59 Bakan Fahrettin Koca duyurdu! Yeni yılın ilk bebeği dünyaya geldi
00:53 Kılıçdaroğlu'ndan elektrik ve doğal gaza gelen yüksek zamlara tepki: Ümüklerini sıktın
00:51 Taksim'de yılbaşı eğlencesinde iğrenç olay: Elle taciz ettiler
00:45 Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a zam tepkisi: En ufak bir tebessümü bile çok görüyorsun
00:35 Türkiye 2022 yılına her şeye rağmen coşkuyla 'merhaba' dedi
00:33 Yeni yılın ilk dakikalarında gelen zamlar! Elektrik ve doğal gaz zamlandı! İşte yeni fiyatlar!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.01.2022 03:12:30. #1.11#
SON DAKİKA: Fransa yeni yıla Covid-19 kısıtlamaları gölgesinde girdi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement