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Gastronomi kentinde sporculara özel katmer - Son Dakika

Gastronomi kentinde sporculara özel katmer

01.01.2022 12:17
Gastronomi kentinde sporculara özel katmer

Gaziantepli tatlı ustası Coşkun Yaycı, kentte sıklıkla tüketilen muska katmeri protein tozundan yaparak kalorisini 4'te bir oranında düşürdü.

Gaziantepli tatlı ustası Coşkun Yaycı, kentte sıklıkla tüketilen muska katmeri protein tozundan yaparak kalorisini 4'te bir oranında düşürdü. Yaptığı sporcu katmerini sporcuların korkmadan yiyebileceğini söyleyen Yaycı, "Spor yapanlar katmer ve tatlı yiyemez" algısını tamamen yıktıklarını belirtti.

Türkiye'nin önde gelen gastronomi kentlerinden olan Gaziantep'te yıllardır tatlı ustalığı yapan Coşkun Yaycı, katmer tatlısını sporcuların kalori kaygısı olmadan tüketebileceği hale getirdi. İşletmesine gelen müşterilerin "Ben spor yapıyorum, yarım olsun" şeklinde sipariş vermesinin ardından harekete geçen Yaycı, katmeri spor yapan kişilerin korkmadan yiyebilecek şekilde yeniden üretti. Sporcuların ve spor yapan müşterilerinin kentin vazgeçilmez tatlılarından olan katmeri yüksek kalorisinden dolayı tüketmeye çekindiklerini fark eden tatlı ustası Yaycı, diyetisyen Nur Seda Güler ile bir ay boyunca çalıştı. Katmerin tadını ve lezzetini bozmadan kalorisini düşürmeye çalışan Yaycı, diyetisyen Güler'in desteğiyle muska katmerin kalorisini protein tozu kullanarak 910'dan 250'ye düşürdü.

Bu katmeri korkmadan yiyecekler

Hiç şeker kullanmadan yapılan sporcu katmerinin tadı ile aslı arasında hiçbir fark olmazken Yaycı ile Güler, bir ay boyunca yaptıkları çok sayıda denemenin ardından mutlu sona ulaştı. Spor yapan insanların katmer yiyemeyecekleri algısını tamamen yıktıklarını anlatan Coşkun Yaycı, "Bire bir katmer yiyecekler ama korkmadan yiyecek. Çünkü içinde protein tozu var" dedi.

"Katmerin lezzet anatomisini bozmadık"

Hiç şeker kullanmadan yaptıkları sporcu katmerinde lezzet anatomisini bozmadıklarını belirten Yaycı, sporcu katmeri için bir ay boyunca aralıksız çalıştıklarını söyledi. Muska katmerin lezzet anatomisini bozmadan aynı lezzette olacak şekilde kalorisini düşürmeyi başardıklarını aktaran Yaycı, "Kaloriyi düşürürken aynı zamanda protein değerini yükselttik. Sporcunun spor yaparken protein tozu kullanmasına gerek kalmıyor. Tatlıyı yediğinde o ihtiyacını gidermiş olacak. Normal bir meyve 150-200 kaloriyken bugün aynı kaloride tatlı yiyebilecekler. Şekersiz, sadece hurmanın kendi doğal şekeri var. Bu ürünü hurma, protein tozu ve laktozsuz sütten yapıyoruz. ve bire bir tatlı yiyorlar ama korkarak yemiyorlar. Çünkü içinde protein tozu var. Kaloriyi 3'te bir oranında indirdik. Besin değeri çok yüksek bir tatlı oldu. Gerçeğiyle sporcu tatlısı arasında hiçbir fark yok" ifadelerini kullandı.

"Spor yapıyorum, yarım olsun" devri bitti

İşletmesine gelen müşterilerin "Ben spor yapıyorum, yarım olsun" şeklinde sözler söylediklerini dile getiren Yaycı, "Artık bu bitti. Spor yapan insanlara özel tatlı ürettik. O algıyı yıktık. İstanbul'da 3-4 tane dünya şampiyonu arkadaşımız var. Bizde istediler, gönderdik. Tadına baktılar çok hoşlarına gitti. İstanbul'da yayılmaya başladı. Buradaki sağlıklı beslenme kulüplerine de yavaş yavaş yayıyoruz. Bu ürünü tam olarak menüye sokmadık. Şuanda denemeleri devam ettiriyoruz. İddia ediyorum spor yapmayan insanlarda bu tatlıyı tercih edecek. Lezzeti o kadar ki güzel" diye konuştu.

Diyetisyen Güler: "Gastronomi şehrinde diyet yapmak çok zor"

Yaycı'ya denemelerinde eşlik eden Beslenme ve Diyet Uzmanı Seda Nur Güler, gastronomi şehri Gaziantep'te diyet yapmanın çok zor olduğunu vurguladı. Herkesin güzel görünmek için diyet yaptığını paylaşan Güler, "Tüm hasta ve danışanlarım hem yemek yemek, hem de zayıf kalmak istiyor. Bu tatlardan mahrum bırakarak insanlara diyet yaptırmak benim içinde ciddi anlamda sıkıntı. Hiç rafine şeker kullanmadan sadece meyve ve protein tozundan tatlı yaptık. Geri bildirimlerimiz çok güzel. Bu tatlıyı yapabilmek bir ayımızı aldı. Baya bir deneme yaptık. Neredeyse 4'te bir oranında kalori düşüklüğü elde ettik. Normal bir muska katmerde 910 kalori olurken bizim yaptığı sporcu katmerinde kaloriyi 250'ye düşürdük. Protein oranı yüzde 53'lere kadar yükseldi. Ancak normalinde protein oranı yüzde 12'lerde" ifadelerine yer verdi. - GAZİANTEP

Gastronomi kentinde sporculara özel katmer
Gastronomi kentinde sporculara özel katmer
Gastronomi kentinde sporculara özel katmer
Gastronomi kentinde sporculara özel katmer
Gastronomi kentinde sporculara özel katmer
Gastronomi kentinde sporculara özel katmer

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Gastronomi, Diyetisyen, Gaziantep, Diyet, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gastronomi kentinde sporculara özel katmer - Son Dakika


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