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Gastronomi ve mutfak sanatları bölümünün akreditasyonu turak tarafından yenilendi - Son Dakika

Gastronomi ve mutfak sanatları bölümünün akreditasyonu turak tarafından yenilendi

17.02.2022 10:14
Gastronomi ve mutfak sanatları bölümünün akreditasyonu turak tarafından yenilendi

Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından akredite edildi.

Atatürk Üniversitesi Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Turizm Eğitimi Değerlendirme ve Akreditasyon Kurulu (TURAK) tarafından akredite edildi.

Turizm sektörünün ihtiyaç duyduğu eğitim, araştırma ve hizmeti sağlamak için bilgi ve değer üreten Turizm Fakültesinin vermiş olduğu kaliteli eğitim tescillendi. 2021 yılı içinde bir yıl süre ile akredite olan Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, akreditasyonun yenilenmesi için TURAK'a başvuruda bulundu. Öz Değerlendirme Raporunda uluslararası ölçütleri dikkate alan TURAK Değerlendirme Takımının, 15-16 Kasım tarihlerinde yapılan saha ziyareti 18 farklı oturumla gerçekleştirildi.

Saha ziyaretlerinin ardından, Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Lisans Programının ara akreditasyon değerlendirilmesi sonucunda, TURAK yönergesine göre 01.01.2022 tarihinden itibaren 3 yıl süre ile "Tam Akreditasyon" ile akredite edilmesine karar verildi.

Rektör Çomaklı: "Yenilikçi Bir Eğitim Anlayışıyla Hareket Ediyoruz"

Turizm sektörünün dünya ekonomisinde en hızlı gelişen ve büyüyen sektörlerden biri konumunda olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise, birçok ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında lokomotif sektör konumunda olan turizm sektörünün, ülkelerin kalkınmasında önemli fonksiyonu olan temel sektörlerden birisi haline geldiğine dikkat çekti.

Turizm sektörünün dünyada ve Türkiye'de hızlı bir gelişme göstermesinin bu sektörde çalışacak nitelikli işgücü gereksinimini de artırdığını ifade eden Rektör Çomaklı, Turizm Fakültesinin uzun yıllardır sektöre donanımlı bireyler yetiştirdiğini, iş dünyasının gereksinim duyduğu nitelikli iş gücü açığını kapatmak üzere yenilikçi bir eğitim anlayışını benimsediğini ve bu doğrultuda TURAK tarafından verilen kaliteli eğitimin tescillendiğini aktardı.

Bu sürecin olumlu sonuçlanmasında emeği geçen herkese teşekkür eden Çomaklı, akredite başvurusunda olan birçok bölümün sırada olduğunu belirterek yakın zamanda onların da akredite edileceğine inandığını sözlerine ekledi. - ERZURUM

Gastronomi ve mutfak sanatları bölümünün akreditasyonu turak tarafından yenilendi
Gastronomi ve mutfak sanatları bölümünün akreditasyonu turak tarafından yenilendi

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Atatürk Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Gastronomi, Turizm, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gastronomi ve mutfak sanatları bölümünün akreditasyonu turak tarafından yenilendi - Son Dakika


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