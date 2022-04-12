Gazeteci Hasan Cemal'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan beraat - Son Dakika
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Gazeteci Hasan Cemal'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan beraat

12.04.2022 23:00
Gazeteci Hasan Cemal'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan beraat

Gazeteci Hasan Cemal'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan beraat Gazeteci Hasan Cemal'in 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan yargılandığı davada beraat etti.

Gazeteci Hasan Cemal'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan beraat

İSTANBUL - Gazeteci Hasan Cemal'in 'Cumhurbaşkanı'na hakaret' suçundan yargılandığı davada beraat etti.

Gazeteci Hasan Kaya Cemal'in 2016 ve 2020'de paylaştığı iki tweeti ile 'Cumhurbaşkanına hakaret' ettiği iddiasıyla yargılanmasına başlandı. İstanbul 41.Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen ilk duruşmada tutuksuz sanık Hasan Kaya Cemal ve avukatı hazır bulundu.

"Hakaret kastım yoktur"

Duruşmada savunma yapan sanık Hasan Kaya Cemal, "Ülkede hakaret davalarıyla ifade özgürlüğü boğuluyor, söylediklerim ifade özgürlüğü çerçevesinde. Hakaret kastım yoktur" ifadelerini kullandı.

Esasa ilişkin mütalaasını açıklayan Cumhuriyet Savcısı, sanık Cemal'in beyanlarının yorum ve eleştiri niteliğinde sözler olduğu, kişinin şeref, haysiyet ve onurunu rencide edecek nitelikte olmadığı ve ifade özgürlüğü çerçevesinde olduğunu belirterek sanığın beraatına karar verilmesini talep etti.

Beraatına hükmedildi

Kararını açıklayan mahkeme, sanık Hasan Kaya Cemal'in üzerine atılı suçun unsurlarının oluşmadığı gerekçesiyle beraatına karar verdi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, şüpheli Hasan Kaya Cemal hakkında 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan 1 yıldan 4 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması talep edildi.

(SD-ÖFA-BA-Y)

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3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gazeteci Hasan Cemal'e 'Cumhurbaşkanına hakaret' suçundan beraat - Son Dakika


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