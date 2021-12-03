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Gazi Üniversitesi'nden Dünya Engelliler Günü'ne özel 'Engelleri Aşıyoruz' programı - Son Dakika

Gazi Üniversitesi'nden Dünya Engelliler Günü'ne özel 'Engelleri Aşıyoruz' programı

03.12.2021 17:56
Gazi Üniversitesi'nden Dünya Engelliler Günü'ne özel 'Engelleri Aşıyoruz' programı

Gazi Üniversitesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 'Engelleri Aşıyoruz' programı düzenledi.

Gazi Üniversitesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla 'Engelleri Aşıyoruz' programı düzenledi. Ampute Futbol Milli Takımı Futbolcusu Barış Telli'de program çerçevesinde konuk edildi.

Ankara'da bulunan Gazi Üniversitesi 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla farkındalık oluşturmak için 'Engelleri Aşıyoruz' isimli bir program düzenledi. Üniversitenin Mimar Kemaleddin konferans salonunda düzenlenen programa Gazi Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Elbasan moderatörük yaptı. Panele ayrıca Gazi Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Bekir Buluç ve Olimpiyatlara Giden Yolda Sporcu olmak başlığı ile sunum yapan Ampute Milli Futbol Takımı oyuncusu Barış Telli katıldı.

"Hiçbir zaman hayallerimden vazgeçmedim"

Ampute Milli Futbolcu Barış Telli, "4 yaşında trafik kazası sonucu ayağımı kaybetmeme rağmen hiçbir zaman hayallerimden vazgeçmedim. Her zaman mücadeleci duyguyla savaşmış oldum. Aslında biz engelli olduğumuz için mücadele etmiyoruz. Bu bakış açını değiştirmek için yıllarca mücadele ediyoruz. Güzel duygular yaşadık milli takım seviyesine ulaştık, ülkemizi temsil ettik. Çocuklukta her şeyden önce engellisin. Dışlanırsın, kimse arasına almaz, kimse sizle konuşmak istemez. Bunların hepsini fazlasıyla yaşadım. Şu an 32 yaşındayım şu an zaman zaman hala yaşamaktayım. Ama hiç sorun değil biz bununla en başından itibaren mücadele ettiğimiz için bunun da üstesinden geleceğimi biliyorum. Üzülerek söylüyorum ki 'Beyin Ampute' olarak lanse ediyorum ben bunları. Bunları yaşamak ve hissetmek tabi ki kötü ama dediğim gibi mücadeleden vazgeçmiyoruz" diye konuştu.

"Önemli olan hayata bakış açımızı değiştirmek"

Hayatında birçok dönüm noktası ve başarı olduğunu belirten Barış Telli, "Engelli kişilere engel olmak sizce ne kadar doğru? Herkes öncelikle bunu sormalı kendisine. İllaki bu düşünceleriniz değişecek, bir şeyler yaşamadan bir şey ortaya koyamıyoruz maalesef. Önemli olan hayata bakış açımızı değiştirmek. İnsanların yapamaz dediği şeyi ilk önce insan kendisine sormalı. İnsanlara köstek olmak yerine desteklemek daha kolay. Biz zor olanı yapıyoruz. Ne diyoruz? Yapamazsın, edemezsin, başaramazsın. En azından insanların psikolojisiyle oynamayın" ifadelerini yer verdi.

"Sizlerin, üniversitemizde diğer öğrencilerimizle fırsat eşitliğini sağlamak ve geleceğe umutla bakan bireyler olarak yetişmesi için canla başla çalışıyoruz"

3 Aralık'ın Birleşmiş Milletler'in 1992 yılında aldığı karar ile Uluslararası Engelliler Günü olarak ilan edildiğini hatırlatan Rektör Yardımcısı Bekir Buluç, "O tarihten beri 3 Aralık tüm dünyada Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında engellilerin sorunlarına dikkat çekmek amacıyla düzenlenen ve kutlanan bir gün olarak karşımıza çıkmakta. Biz onlara engelli demiyoruz. Gönül gözüyle görenler, kalbiyle duyanlar ve azmiyle yürüyenler diyoruz. Bu kardeşlerimizin üniversitemizde diğer öğrencilerimizle fırsat eşitliğini sağlamak ve geleceğe umutla bakan bireyler olarak yetişmesi için canla başla çalışıyoruz "dedi.

Gazi Üniversitesi'nin bütün mensuplarından bu çalışmalara katkı sağlamalarını beklediklerini dile getiren Buluç, "Bu bağlamda engelli öğrenci birimimiz çalışmalarını büyük bir özveri ile yapmakta. Engelli öğrenciler için, eğitim-öğretim ve ölçme-değerlendirme önergesi hazırladık. Bu önerge ile öğrencilerimizin ihtiyaç duyabileceği, okuyucu, işaretleyici, ek süre, bireysel eğitim programları gibi desteklerin sağlanması, eğitimde aksayan faaliyetlerin telafi edilmesine yönelik çalışmaların yapılması gibi destekler sağlanmış oldu" diye konuştu.

"Siz değerli kardeşlerimizin sosyalleşmesini artırmak için öğrenci topluluklarına üye olmanız hatta yönetimlerinde rol almanız için teşvik çalışmalarımız oldu"

Fakülte, yüksekokul ve enstitü sekreterlerini, engelli öğrenci birimi temsilcisi olarak görevlendirdiklerine vurgu yapan Rektör Yarımcısı Buluç, şunları söyledi:

"Bu sayede öğrencilerimizin gereksinimleri daha yakından takip edilip desteklenmeye çalışılacaktır. Siz değerli kardeşlerimizin sosyalleşmesini artırmak için öğrenci topluluklarına üye olmanız hatta yönetimlerinde rol almanız için teşvik çalışmalarımız oldu. Üniversitemizin internet siteleri siz değerli kardeşlerimizin kullanımına uygun hale getirmek için gerekli çalışmalar yapıldı. Merkez kütüphanede çok büyük bir sesli kütüphanemiz mevcut. Bu kütüphanemiz sizlerden gelen taleplerle yeni kitaplar eklenerek her gün daha da büyümeye ve sizlerin etkili bir şekilde kullanımına sunulmak amacıyla çalışmalarımız devam etmekte. Geçtiğimiz yıl Yükseköğretim Kurumu Engelsiz Erişim Bayrak ödüllerine sekiz başvuru ile katıldık. Üniversitemizde mekanda, eğitimde ve sosyokültürel faaliyetlerde engelsiz erişimi sağlamak için çalışmalarımız devam ediyor. Gazi Üniversitesi yönetimi ile akademik ve idari personeli ile siz değerli öğrencilerimizin yanındadır ve yanında olmaya devam edecektir." - ANKARA

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Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gazi Üniversitesi'nden Dünya Engelliler Günü'ne özel 'Engelleri Aşıyoruz' programı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gazi Üniversitesi'nden Dünya Engelliler Günü'ne özel 'Engelleri Aşıyoruz' programı - Son Dakika
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