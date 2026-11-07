Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü 2-6 saatte belirti verebilen mantarlara karşı uyardı

Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP) - Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, yağışlarla birlikte doğada yetişen mantarların tüketilmesine bağlı zehirlenmelere karşı vatandaşları uyardı. Açıklamada, zehirli mantarların görünüşünden ayırt edilemeyeceği, zehirlenmelerin karaciğer ve böbrek yetmezliğine, hatta ölüme yol açabileceği belirtildi.

Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü, son günlerde etkili olan yağışlarla birlikte doğada daha sık görülmeye başlayan mantarların tüketilmesine ilişkin açıklama yaptı. Özellikle ilkbahar ve sonbahar aylarında mantar zehirlenmelerinin arttığı belirtilen açıklamada, belirtilerin tüketilen mantarın türüne ve içerdiği zehre göre değişebildiği kaydedildi.

BELİRTİLER SAATLER SONRA ORTAYA ÇIKABİLİYOR

Açıklamada, mantar tüketiminden 2 ila 6 saat sonra sersemlik, uyku hali, tansiyon düşüklüğü, bulanık görme, yüzde ve boyunda kızarma, ağızda metalik tat, bulantı, kusma ve terleme gibi belirtilerin görülebildiği bildirildi.

Bazı zehirli mantar türlerinde belirtilerin 6 saatten sonra ortaya çıkabildiğine dikkat çekilen açıklamada, bulantı, kusma, ishal, ateş, çarpıntı ve karın ağrısının yanı sıra karaciğer ve böbrek fonksiyonlarında bozulma yaşanabileceği belirtildi. Geç ortaya çıkan belirtilerin ölümcül zehirlenmelerin habercisi olabileceği vurgulandı.

ŞİKAYET OLMASA DA SAĞLIK KURULUŞUNA BAŞVURULMALI

Mantar tüketiminin ardından herhangi bir şikayet yaşanması halinde vakit kaybetmeden sağlık kuruluşuna başvurulması veya 112 Acil Çağrı Merkezi'nin aranması gerektiği belirtilen açıklamada, aynı yemekten mantar tüketen kişilerin de şikayetleri olmasa bile sağlık kuruluşuna başvurmalarının önem taşıdığı ifade edildi.

Zehirlenme şüphesinde kişiyi evde kusturmaya çalışmanın, süt, yoğurt veya bitki çayı gibi yöntemlerle tedavi uygulamanın önerilmediği kaydedildi. Bilgi ve danışmanlık için 7 gün 24 saat hizmet veren 114 Ulusal Zehir Danışma Merkezi'nin aranabileceği hatırlatıldı.

PİŞİRMEK ZEHİRLİ MADDELERİ ORTADAN KALDIRMIYOR

Mantarın zehirli olup olmadığının yalnızca görünüşüne bakılarak anlaşılamayacağı vurgulanan açıklamada, gümüş kaşık veya soğanla pişirildiğinde renk değiştirmesinin, hayvanlar ya da böcekler tarafından tüketilmiş olmasının, hoş kokulu veya lezzetli bulunmasının mantarın zehirsiz olduğunu göstermediği belirtildi.

Mantarların haşlanması, pişirilmesi, kurutulması, dondurulması veya salamura yapılmasının da içerdiği zehirli maddeleri ortadan kaldırmadığı kaydedildi.

AMBALAJLI VE ETİKETLİ KÜLTÜR MANTARI ÖNERİSİ

Açıklamada, mantar zehirlenmelerinden korunmanın en güvenli yolunun doğada kendiliğinden yetişen mantarları tüketmemek olduğu belirtildi. Mantar tüketmek isteyen vatandaşlara ambalajlı, etiketli, üretici bilgileri bulunan ve son kullanma tarihi geçmemiş kültür mantarlarını tercih etmeleri önerildi.

Pazarlarda, yol kenarlarında ve seyyar satıcılarda satılan yabani mantarların satın alınmaması uyarısında bulunuldu.