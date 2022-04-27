Şanlıurfalılar Kadir Gecesi'nde Balıklıgöl'deki camilere akın etti - Son Dakika
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Şanlıurfalılar Kadir Gecesi'nde Balıklıgöl'deki camilere akın etti

27.04.2022 22:24
Şanlıurfalılar Kadir Gecesi'nde Balıklıgöl'deki camilere akın etti

Şanlıurfa merkez ve çevre illerden gelen binlerce vatandaş, Kadir Gecesi dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki camilere akın etti.

Şanlıurfa merkez ve çevre illerden gelen binlerce vatandaş, Kadir Gecesi dolayısıyla Balıklıgöl yerleşkesindeki camilere akın etti.

Şanlıurfa'da Kadir Gecesi coşkusu yaşandı. Kent merkezi ve çevre illerden akşam saatlerinden itibaren gelen binlerce vatandaş, Balıklıgöl yerleşkesindeki camilere akın etti. Ezanın okunmasıyla namaz için Dergah Camisine giden binlerce vatandaş, içerde yer bulamayınca avluda serilen hasırlar üzerinde namaz kıldı. Namaz sonrası vatandaşlar, Hazreti İbrahim'in doğduğu rivayet edilen makamı ziyaret etti, Kur'an-ı Kerim dinledi. Namaz sonrası Şanlıurfa Müftülüğünce Dergah Camisi'nde mevlit okutuldu. - ŞANLIURFA

Şanlıurfalılar Kadir Gecesi'nde Balıklıgöl'deki camilere akın etti
Şanlıurfalılar Kadir Gecesi'nde Balıklıgöl'deki camilere akın etti
Şanlıurfalılar Kadir Gecesi'nde Balıklıgöl'deki camilere akın etti
Şanlıurfalılar Kadir Gecesi'nde Balıklıgöl'deki camilere akın etti
Şanlıurfalılar Kadir Gecesi'nde Balıklıgöl'deki camilere akın etti
Şanlıurfalılar Kadir Gecesi'nde Balıklıgöl'deki camilere akın etti
Şanlıurfalılar Kadir Gecesi'nde Balıklıgöl'deki camilere akın etti
Şanlıurfalılar Kadir Gecesi'nde Balıklıgöl'deki camilere akın etti
Şanlıurfalılar Kadir Gecesi'nde Balıklıgöl'deki camilere akın etti
Şanlıurfalılar Kadir Gecesi'nde Balıklıgöl'deki camilere akın etti
Şanlıurfalılar Kadir Gecesi'nde Balıklıgöl'deki camilere akın etti

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Yerel, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Şanlıurfalılar Kadir Gecesi'nde Balıklıgöl'deki camilere akın etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Şanlıurfalılar Kadir Gecesi'nde Balıklıgöl'deki camilere akın etti - Son Dakika
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