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Gaziantep'te 25 Aralık Halk konserleri başladı - Son Dakika

Gaziantep'te 25 Aralık Halk konserleri başladı

07.12.2021 10:32
Gaziantep'te 25 Aralık Halk konserleri başladı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yılı dolayısıyla başlatılan 25 Aralık Halk Konserleri'nin ilk durağı İslahiye oldu.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi (GBB) tarafından Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yılı dolayısıyla başlatılan 25 Aralık Halk Konserleri'nin ilk durağı İslahiye oldu. Ünlü halk ozanı Esat Kabaklı ilçe halkına türkü dolu keyifli bir gece yaşattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Cumhurbaşkanlığı himayelerine alınan Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yıl etkinlikleri kapsamında Kültür ve Turizm Bakanlığı, Gaziantep Valiliği, Gaziantep'i Geliştirme Vakfı (GAGEV) ve GBB Kültür ve Turizm Daire Başkanlığı iş birliğinde organize edilen 25 Aralık Halk Konserleri'nin startı İslahiye'de verildi. Program Antep Harbi'ni anlatan kısa film gösterimiyle başladı. Ardından sahne alan halk ozanı Esat Kabaklı, milli duygulara dokunan türküleriyle katılımcılara keyif dolu dakikalar yaşattı. Belediye Kültür Merkezi'nde yapılan konsere İlçe sakinlerinin ilgisi yoğun oldu. Kabaklı, repertuarında son şarkı olarak belirlediği "Ölürüm Türkiye'm" eserini seslendirirken dinleyiciler, Türk bayraklarıyla şarkıya eşlik etti.

Kabaklı'nın verdiği konserin arkasından İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural, Gaziantep'in Kurtuluşu'nun 100'üncü yılı münasebetiyle ilçede gerçekleştirilen etkinlik için Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'e teşekkür belgesi verdi.

Konserde Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in yanı sıra İslahiye Belediye Başkanı Kemal Vural ve İslahiye kaymakamı Mustafa Anteplioğlu yer aldı. - GAZİANTEP

Gaziantep'te 25 Aralık Halk konserleri başladı
Gaziantep'te 25 Aralık Halk konserleri başladı
Gaziantep'te 25 Aralık Halk konserleri başladı
Gaziantep'te 25 Aralık Halk konserleri başladı

Gaziantep, Hisarcık, İslahiye, Aralık, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Gaziantep'te 25 Aralık Halk konserleri başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Gaziantep'te 25 Aralık Halk konserleri başladı - Son Dakika
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